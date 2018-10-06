6-7 Ekim’in tüm yaraları sarıldı, acısı hiç azalmadı

HDP’nin çağrısı üzerine sokağa dökülen PKK yandaşları 6-7 Ekim 2014’te Türkiye’nin 35 ilini iki gün boyunca şiddete boğdu. Terör yandaşları başta kamu binaları olmak üzere bir çok binaya zarar verdi, dükkanları yağmaladı. Devlet kısa sürede tüm hasarları giderdi, esnafın da zararlarını karşıladı.

ZARAR TAZMİN EDİLDİ

Ancak, iki polisin şehit olduğuğu, kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi ölümünün neden olduğu acı hiç azalmadı. Olaylara ilişkin bin 600’ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, 386 kişi tutuklandı. Terörist örgüt yandaşlarının 6 Ekim 2014’te 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında çok sayıda ev ve işyeri ile okul, Kur’an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu, olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlanırken, şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde oldu. Doğu ve Güneydoğu’da sağlanan huzur ve güven ortamına büyük zarar veren bu şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra bölge ekonomisine, turizmine ve sosyal hayatına da büyük darbe vurdu. Sokaklarda kaos estiren teröristler Diyarbakır’da kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşını sığındıkları binanın üçüncü katında vahşice linç etti. Binadan atılan gençlerin cesedine işkence yapıldı, ayrıca 16 yaşındaki Börü’nün üzerinden arabayla geçildi, Ahmet Dakak’ın ise başı taşla ezildi.

Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.

OKULLARI YAKTILAR

Tunceli’de 2, Mersin’de 3, Diyarbakır’da 34, Şırnak’ta 13, Batman’da 4, Şanlıurfa’da 19, Bitlis’te 8, Bursa’da iki, Mardin’de 36, Muş’ta 6, İstanbul’da 11, Bingöl’de iki, Hakkari’de 28, Siirt’te 13, Van’da 18, Gaziantep ve Adıyaman’da birer okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar meydana geldi. Tahribata uğrayan okullar ve kamu binaları, devletin sağladığı imkanlarla onarılarak kısa sürede hizmete açıldı.Başbakanlık tarafından illere gönderilen ödeneklerle vatandaşların ve esnafın zararı giderildi. Olaylarda tahribata uğrayan yerler, devletin sağladığı imkanlarla onarıldı. Olaylara ilişkin bin 600’ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 894 şüpheliden 386’sı tutuklandı, 244’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

16 AĞIR MÜEBBET

Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16’sı “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ile “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

16 yaşında katledildi