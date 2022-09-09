6'lı masa darmadağın! İkinci tur krizle başlıyor

CHP'nin HDP'ye bakanlık vaadiyle dağılma noktasına gelen 6'lı masa yeni krizlere gebe. İlk tur toplantılarda ortak bir aday çıkaramayan masa, 2 Ekim'de yeni görüşmelere başlıyor. HDP ile diyalog kurulması CHP kanadında rahatsızlık oluşturmazken, İP, adının HDP ile anılmasını istemiyor. 6'lı masada adayın kim olacağının yanı sıra seçim sürecinde HDP'nin rolünün daha büyük krizlere neden olması bekleniyor.

CHP ev sahipliğinde 2 Ekim'de ikinci tur görüşmeleri başlatmayı hedefleyen 6'lı masa CHP'li Gürsel Tekin'in başlattığı kriz ile boğuşuyor. CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözü, önce 6'lı masanın iki büyük paydaşı CHP-İP'i sonrasında ise gizli ortakları HDP-İP'i karşı karşıya getirdi.

MASAYI BEKLEYEN İKİ SIKINTI

HDP ile diyalog kurulması CHP kanadında rahatsızlık oluşturmazken, İP adının HDP ile anılmasını istemiyor. HDP ise on aydan kısa bir süre kalan seçimler için 'seçmen kozunu' ortaya sürdü. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ısıtmaya devam eden CHP ise gerilimi dindirmek, suları soğutmak için sandık dengelerini dikkate alıcı mesajlar vermeye başladı.

HDP İSMİ KRİZ NEDENİ

İP ise HDP ile yerel seçim benzeri iş birliğinin ittifakın zayıf karnı olacağı endişesiyle karşı çıkıyor. Kulislere göre, ağustos ayındaki son toplantısında "ortak aday" vurgusu yapılan 6'lı masada bu adayın kim olacağının yanı sıra seçim sürecinde HDP'nin rolünün daha büyük krizlerin habercisi.

HDP'DEN TEHDİT: AKŞENER HADDİNİ BİLSİN

İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Akşener'in "HDP'nin olduğu masada biz olmayız" sözlerine cevap HDP Sözcüsü Günay'dan geldi. Günay, "Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise 6'lı masaya gözdağı verdi: İkinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. Herkes iyi hesap etsin.