6'lı masada aday çıkmazı! Yine belirleyemediler

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masa 6. toplantısını Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. 6 saat süren toplantı sonrası liderlerden ortak bir yazılı açıklama yapıldı.

ORTAK ADAY VURGUSU

Bu toplantıdan da aday ismi çıkmazken muhalefet liderleri ortak vurgusu yaptı. Muhalefet liderleri "Ortak adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak" ifadesini kullandı.

LİDERLER GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Yazılı açıklamada görüşmelere 40 gün ara verileceği belirtilirken ekim ayı itibarıyla ikinci tur görüşmelerine başlanacağı kaydedildi. İkinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim'de CHP'nin ev sahipliğinde yapılacak. Görüşmede ayrıca ekonomi ve seçim güvenliği konuları dillendirildi.

İYİ PARTİLİ KAVUNCU MANSUR YAVAŞ'I İŞARET ETTİ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin konuştu. CHP liderinin hiçbir zaman 'aday olacağım' demediğini ifade eden Kavuncu, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etti. Kavuncu açıklamasında şunları söyledi: "Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var."

AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK KAPISINI KAPATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapatarak, belediye başkanlarını işaret ettiği açıklamaları gündemi bir hayli meşgul etmişti. Akşener'in kurmayları da, katıldıkları canlı yayınlarda sık sık Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatmıştı.