6'lı masada yeni kriz! Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'BTP' çalımı

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın bir TV programında Millet İttifakı'na katıl diyenlere cevaben; "Millet ittifakına katıl, millet ittifakına katıl. Ya bakın Millet İttifakı'nın içinde olmamak benim bir tercihim değil." açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine Baş, Akşener'in kendisini aradığını ve görüşme talebinde bulunduğunu ifade etti. Baş'ın, Millet İttifakı içerisinde olmak istemesine cevap, masanın kurucusu Kılıçdaroğlu'ndan değil de Akşener'den gelmesi, "ittifakın ana aktörü kim?" sorunu gündeme getirdi.

İTTİFAK İÇERİSİNDE İYİ PARTİ-CHP GÜÇ MÜCADELESİ Mİ VAR?

Türkiye, altılı masanın bileşenlerini bir araya getirenin ve masanın mimarının Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyordu. Ancak taban tabana zıt olan 6 partinin bulunduğu bu masa, şu ana kadar ortak bir politika üretebilmiş değil. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da masadaki aktörler ortak bir karara varmış görünmüyor. Kılıçdaroğlu'nun ısrarla Cumhurbaşkanı adaylığına kendisini öne sürmesine, İYİ Parti başta olmak üzere ittifak içerisinde bir destek gelmemesi, ittifakta birlik olmadığını bir kez daha göstermişti.

AKŞENER: NOTER DEĞİLİZ

Meral Akşener'in katıldığı bir TV programında "6'lı masanın noter olmak gibi bir görevi yok, bu görevi verip kendisini bağlayan Kılıçdaroğlu'dur" açıklaması da bunun bir kanıtı niteliğindeydi. Son olarak Baş'ın ittifakta yer almak istediğini açıklaması üzerine Akşenir'in, Baş'tan görüşme talep etmesi, "İYİ Parti masadaki dengeleri kendi lehine mi çeviriyor?" sorunu akıllara getirdi. Masada olası bir cumhurbaşkanı adaylığı konusunda BTP, Kılıçdaroğlu'na karşın masanın kapısını kendilerine açan Akşener'in yanında yer alacağı bekleniyor.