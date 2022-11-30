Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Önceki gün Kabine toplantısı sonrası açıkladığımız kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 20 yılda hep yapageldiğimiz gibi bugün de ülkemizin her meselesini milletimizin her beklentisini hayata geçirerek Türkiye'yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırlıyoruz. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma adımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz.

Dün yüksek İstişare Kurulu toplantımızda da ifade ettiğim gibi sadece son 2 ayda açılışını yaptığımız projelerin her biri tek başına abide hüvviyetindedir. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile İstanbul'un trafiğine yeni bir nefes borusu açtık. Küçükkuyu-Ayvacık yolu Asos ve Troya Tünelleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Marmara'dan Ege ve Akdeniz'e ulaşımı biraz daha kolaylaştırdık. Malatya Hekimhan yolu ile İç Anadolu ile Doğu Anadolu arasındaki ulaşım hatlarını güçlendirdik. Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile Şanlıurfa-Mardin güzergahındaki trafiği rahatlattık. Togg fabrikası ile ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilinin seri üretim heyecanını yaşadık. Gaziray ile sanayinin ve kültürün şehri Gaziantep'in şehir içi ulaşım sorununu çözdük.

Batman Hasankeyf Tüneli ile Ilısu barajandan etkilenen bölgelerimizdeki yerleşimlerimizi birbirine bağladık. Ülkemizin en büyük dünyanın beşinci büyük barajı Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni yerleşimi ve yollarıyla hayata geçirdik. Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü ile Konya üzerinden Akdeniz'e daha hızlı ve güvenli erişilebilmesini temin ettik. ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası ile savunma sanayimizi güçlendirdik. İlk Evim İlk İşyerim projesi ile 50 bin konut 1 milyon alt yapılı arsa, 50 bin iş yerini ülkemize kazandıracak adımı attık. Şehirlerimizdeki organize sanayi bölgelerinde 50 fabrikayı 100 fabrikayı aynı anda hizmete açtık. Alevi Bektaşi kardeşlerimizin Cumhuriyet tarihi boyunca çözüme kavuşturulmamış taleplerini karşılayacak düzenlemeleri hayata geçirdik.

Hepsinden önemlisi Türkiye Yüzyılı programımızla milletimize Cumhuriyetimizin yeni asrına çok daha büyük hayaller ve heyecanlarla gireceği bir umut ışığı yaktık. Daha uluslararası alandaki temaslarımızı, buralardan ülkemiz adına elde ettiğimiz faydaları, şehirlerimize kazandırdığımız küçüklü büyüklü yatırımları saymıyorum bile. Herşeyden önce dört ana başlık diyebiliriz. Ekonomi, diplomasi obür tarafta terörle mücadele bir diğer taraf da yine mülteci sorunu konusu. Bu dört ana başlığı her şeyden önce biz başardık, başarıyoruz ve başaracağız.

DÜZCE İÇİN KARAR

Geçen hafta 5,9 şiddetinde bir depremle sarsılan Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı etkin şekilde yürütebileceğiz.

BÜYÜME RAKAMLARI

Diğer yandan 2022 yılı üçüncü çeyrek büyümesi 3,9 olarak açıklanırken ikinci çeyrek büyümesi de 7,7 olarak yukarı yönlü revize edildi. Küresel düzeyde resesyon endişesinin giderek arttığı bir dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir. İnşallah 2022'yi dünyaya göre rekor bir düzeyde kapatarak 2023'e iyi bir giriş yapacağız.

6'LI MASANIN ANAYASA TEKLİFİNE CEVAP

Ne yapıp edip her bir ferdi ile 85 milyonun tamamına ulaşmalı, desteği ve gönlünü kazanmalıyız. Bunu da kendimizden ziyade istikbalimizin mimarları olan evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız. İl teşkilatlarımızın seçime kadar asli vazifesi sahayı tutarak tarihi sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmektir. Türkiye yeni yönetim sistemiyle, özellikle söylüyorum, bunların güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın, buradan bir şey çıkmaz. İranlıların güzel bir atasözü var; Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunların durumu bu. Türkiye işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki ittifaklı görünüm kazanmıştır. Cumhur İttifakı, ortak hedef birlikteliğiyle milletin huzurundadır. Diğer ittifak ise 6'lı masa ile kamuoyuna çıkmakla birlikte, hangi amaçla kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır. Biz AK Parti kurulana kadar Türkiye'de neler görmedik ki. 8 aylık hükümetler gördük, 1 yıllık hükümetler gördük. Bunlar bu kadar kısa sürede kuruldular, dağıldılar. Benim milletim bunları biliyor. Bu koalisyonlardan bu ülkeye bir fayda gelmedi. Öyleyse unutmayın, mümin bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Biz bir daha sokulmak istemiyoruz. AK Parti iktidarlarıyla 20 yıldır istikrar, güven ve güçlü devlet var. Bugüne kadar ne CHP'den ne de şürekasından ülkenin herhangi bir derdine derman hiçbir söze, teklife rastlamadık.

Eski Türkiye ipi ile indikleri kuyudan çıkarta çıkarta terör örgütü güdümündeki partiyi kollayan ucube bir teklif çıkarttılar. Gözden geçirdim, ne var, masanın etrafındakiler artı, masanın altındaki. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar, memnun olurlar, buna çalışmışlar. Baştan aşağı incelediğinizde bunu göreceksiniz. Birisinin derdi kapanan belediyeler. Öbürünün derdi hazine yardımları azmış. Benim milletim bunu yutmaz, benim milletim, bu ülkeye, bu devlete ne gelecek buna bakar. Eğer bugün ekonomide Türkiye bir kalkışmanın içindeyse, işte üçüncü çeyrekte de 3.9'u yakalayarak G20'de ilk 5'te yer alıyorsa bu bir şeyi gösteriyor, Türkiye güçleniyor.

MARKETLERE FAHİŞ FİYAT DÜZENLEMESİ

Market de market, market de market yaptıkları iş bu. Gerek zincir marketlerle, gerek diğer marketlerle alakalı, fiyatlar birisinde şöyle, birisinde böyle, söyledikleri bu. Bu hafta kabinede söyledim. Dedim ki, kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız. Mesele özellikle de bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Bunun yanında farklılıklar var, kontrol mekanizmalarımızla fiyat istikrar komitesini kurarak bunların takibini yapacağız.

"AYIN 3'ÜNDE AÇIKLAMA YAPACAKMIŞ, BİZ DE ŞANLIURFA'DAN AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı niye var? Bunların hazırladıkları tezgah böyle. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde böyle bir anlayış yok. Çok partili demokraside bunları biz geçmişte yaşadık. Bir şey daha gerekiyor, birilerine başbakanlık vermeleri lazım. O noktada da başkanlık sisteminde bu yok. Başkan yardımcısı var. Başbakan yok. Birileri de başbakanlık bekliyor. Öyleyse çok partili parlamenter sistemde başbakan bir yere koyabiliriz, anlayış bu. Hayırlı olsun. Ortaya konan teklif metni CHP ve masa arkadaşlarının ülke ve milletin geleceğine dair hiçbir vizyonlarının olmadığını teyit etmiştir. Şimdi ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Bay Kemal, ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklama yapacağız. Konuşmanı yaparken bizi de takip et, bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor, sendeki sese benziyor mu?