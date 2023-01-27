6'lı Masa'nın ''Erdoğan aday olamaz'' çıkışı... TBMM Başkanı Şentop: Konu masa konusu değil, Anayasa konusudur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırıya ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Vahim bir olay. Büyükelçililer görev yaptıkları ülkelerin emanetidir, bunların en iyi şekilde korunması lazım. Ben çok hızlıca bu konu üzerinde soruşturmanın yapılması, faillerin bulunması, cezalandırılması yükümlülük olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı adayına ilişkin altılı masanın 'Meclis seçimlerin yenilenmesine karar vermezse Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olamayacağı' yönündeki açıklamasına dikkat çeken gazeteciye, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci masa meselesi değil, yasa, Anayasa konusudur. İki defa seçilmeyle ilgili iki farklı hüküm var. Birisi 2007'de yürürlüğe girip 2018 yılında yürürlükten kalkan hüküm, bir de 2018 yılında yürürlüğe giren o tarihten itibaren herkese iki defa aday olma seçilme imkanıı tanıyan hüküm. 101. madde ve 102 madde birleştirilerek tek bir madde halinde yazıldı. Cumhurbaşkanı aday gösterilmeyle alakalı yeni düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı seçim süreciyle alakalı 2018'de değişiklikler var. Yeni sistemdeki Cumhurbaşkanı ile eski sistemdeki Cumhurbaşkanı aynı değildir. Sayın cumhurbaşkanımızın birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur. Meclisin karar almasına gerek yoktur" değerlendirmesini yaptı.

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