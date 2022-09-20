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Politika

6'lı masanın küçük partileri resti gördü! Gizlice görüşmeye başladılar

Kılıçdaroğlu'nun milletvekili hesabı 6'lı masanın küçük partilerini telaşlandırdı. Liderler gizli buluşmaları tercih ederken masada milletvekili sayısı pazarlıkları başladı.

Star Gazetesi/ 24 Analiz20 Eylül 2022 Salı 16:56 - Güncelleme:
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6'lı masada 2. tur görüşmelerinin hazırlıkları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezlerini ziyaret etmesi bekleniyordu. O ziyaretler henüz başlamadı ama sürpriz bir adım geldi. DEVA Genel Başkanı Ali Babacan liderler turuna çıktı.

Kılıçdaroğlu'yla görüşen Ali Babacan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi sır gibi saklandı. Babacan'ın Demokratik Parti ve Saadet Parti ile de görüştüğü Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla da buluşacağı bilgisi kulaktan kulağa yayıldı.

Peki Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken ziyaretleri Babacan neden yapıyor? Ve neden gizli buluşmalar tercih edildi?

Babacan'ın geçiş süreciyle ilgili fikirleriyle paylaştığı bilgisi dolaşmaya başladı ancak ziyaretlerinin içeriğini bulunla sınırlı olmadığı da konuşuluyor.

Daha önce açık açık ziyaretler şeklinde geçiş süreci ile ilgili fikirlerini liderlerle paylaşan Babacan'ın gizli ziyaret tercihi masada milletvekili sayısı pazarlığı yapılma ihtimalini güçlendiriyor.

Benzer bir görüşmenin Davutoğlu ile Akşener arasında olması bekleniyor. O görüşmenin de gizli tutulması muhtemel.

6'lı masadaki çatlağın derinleşmesi masanın küçük partilerini telaşlandırdı. Kılıçdaroğlu'nun milletvekili hesabı sonrası başlayan trafiğin "Masa dağılırsa ne olacak?" sorusuna cevap arayışına dönüştüğü tahmin ediliyor.

Masadaki bir diğer problem de küçük partilerin kimin listesinde yer alacağı. CHP ve İYİ Parti'nin küçük partilerin yükünü taşımaya ne kadar istekli olduğu tartışma konusu. Partilerin kendi güçleriyle illerden milletvekili çıkaramayacağı biliniyor. Artık oyların hesap dışı kalması gözleri bu pazarlıklara çevirdi.

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