6'lı masanın mutabakat metnine DSP'den tepki: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim alma metni olduğu açık

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altılı masa tarafından 30 Ocak'ta tanıtılan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer verilen maddelere yönelik eleştirilerini dile getiren Aksakal, "İçeriği ve kapsamı itibarıyla bu mutabakat metnini incelediğimizde öncelikle Cumhuriyet'in kurucu iradesinin teslim alındığı, olası sonuçları itibarıyla da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim alma metni olduğu açıkça görülmektedir." diye konuştu.

Metnin açıklandığı toplantı salonunda, Türk bayrağının ve Atatürk resminin yer bulmadığını belirten Aksakal, bu milli simgeler dışında Atatürk adının sadece üç maddede yer aldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik "Haksız yere yatıyor" ifadesini de eleştiren Aksakal, "Bu söylemi, Kürdistan hayalini kuranlara bir mesaj mıdır?" sorusunu yöneltti.

Dış politikada yaşanan gelişmelere de değinen Aksakal, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda imzalanan üçlü mutabakatın şartlarına riayet edilmediğini, bu sürecin de o ülkeler için olumsuz seyredeceğini dile getirdi.

Önder Aksakal, İsveç'in, FETÖ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin militanlarını Türkiye'ye iade etmeyerek yataklık, İslam dininin mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına da suç ortaklığı yaptığını belirtti.

Aksakal, İsveç ya da Finlandiya'nın NATO üyeliğine konu edilmesinin özünde, Türkiye'yi NATO'dan çıkarma gayretinin işaretinin olduğunu kaydetti.