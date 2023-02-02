Ülkeyi yönetme iddiasındaki 6'lı Masa'nın açıkladığı ortak mutabakat metnindeki vaatlerin, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında hayata geçirdiği hizmet ve projelerden kopyalandığı ortaya çıktı Mutabakat metninde yer alan eğitimden sağlığa, kadına destekten sosyal yardım uygulamalarına kadar neredeyse tüm vaatler, hükümetin zaten halihazırda uyguladığı hizmetlerden oluşuyor.

Seçimlere aylar kala henüz ortak adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı Masa'nın açıkladığı ortak mutabakat metni de tam anlamıyla fiyasko çıktı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı Masa'nın şimdiye kadar 11 kez toplanarak ortaya koyduğu Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde millete yeni bir vaat getirilemedi. 9 ana başlık, 73 alt başlık ve 240 sayfadan oluşan vaat metni, geçtiğimiz 21 yıllık süreçte AK Parti hükümetleri tarafından zaten hayata geçirilmiş projeleri içeriyor. Sabah'ın haberine göre, İşte 6'lı Masa'nın eğitim, sağlık, kadın ve sosyal yardım uygulamaları gibi alanlarda yeni gibi sunduğu vaatler ve mevcut durumun karşılaştırılması:

DOKTOR RANDEVUSU

6'LI MASA: Muayene randevu sistemini etkin çalışır hale getireceğiz.

MEVCUT DURUM: MHRS'deki yoğunluk, randevu alıp gitmeyenlere 15 gün süreyle tekrar randevu alamama kuralı getirilerek çözüldü.

6'LI MASA: Aile Sağlığı Merkezlerini kronik hastalık takibi, periyodik kontroller, kanser erken teşhis merkezleri gibi hizmetleri sunan bir yapıya kavuşturacağız.

MEVCUT DURUM: Sağlık Bakanlığı, Kanser Randevu Sistemi'ni ülke genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtı.

ÜCRETSİZ KİTAP UYGULAMASI

6'LI MASA : Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz yemek vereceğiz

MEVCUT DURUM: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verileceğini açıkladı.

6'LI MASA: Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde ders kitaplarını yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak şekilde ücretsiz temin edeceğiz

MEVCUT DURUM: MEB tüm öğrencilere toplamda 153 milyon ders kitabını ücretsiz dağıttı.

6'LI MASA : Kreşleri ülke çapında yaygınlaştıracağız.

MEVCUT DURUM: MEB, 3 bin anaokulu yapmak üzere yeni bir adım attı.

6'LI MASA : EBA altyapısını geliştirerek işlevsel hale getireceğiz

MEVCUT DURUM: EBA altyapısı geliştirildi. 15 milyonu aşkın öğrenci Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi ile okul derslerini zaman ve mekândan bağımsız olarak çalışabiliyor.

SİYASETTE KADIN TEMSİLİ

6'LI MASA : Parlamento, yerel yönetimler, siyasi partiler ve kamu kurumlarında kadınların karar ve yönetim süreçlerine katılımını destekleyecek, kadın temsilini artıracağız.

MEVCUT DURUM: Kadın temsili her alanda artıyor. En fazla kadın milletvekili AK Parti'de.

EVLİLİK ÖNCESİ SAĞLIK TARAMASI

6'LI MASA : Evlilik öncesi sağlık taramasını ücretsiz yapacak, genetik hastalıkları taramalara ekleyeceğiz.

MEVCUT DURUM: Tarama testleri zaten ücretsiz. Talasemi ve SMA hastalığı da zorunlu tarama testleri arasında ve ücretsiz.

6'LI MASA: Genç kızlarımızı ve kadınlarımızı rahim ağzı kanserinden korumak için HPV aşısını geri ödeme sistemine dahil edeceğiz.

MEVCUT DURUM: HPV aşısı yakında ücretsiz olacak.

OKULLARA BÜTÇE

6'LI MASA : Her okula bütçe vereceğiz.

MEVCUT DURUM: Bakanlık tarafından yeni eğitim yılı hazırlıkları için okullara toplam 3.1 milyar lira bütçe gönderildi.

6'LI MASA: Tüm özel gereksinimli öğrencilerin durumlarına göre gerekli araç gereç, doküman ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayacağız.

MEVCUT DURUM: MEB, zihinsel yetersizliği, otizm, görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için Evde Eğitim Kiti (EVKİT) hazırladı.

6'LI MASA : Yeni yurt binaları yaparak ve üniversite kampüsü etrafındaki binaları kiralama yöntemiyle yurt sorununu çözeceğiz"

MEVCUT DURUM: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarının 180 bin olan yatak kapasitesi 850 bine çıktı.

AŞI VE BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜN MERKEZİ

6'LI MASA: Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün "Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi" olarak açılması çalışmalarını sonuçlandıracağız.

MEVCUT DURUM: Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin inşası devam ediyor, aşıların yüzde 86'sı burada üretilecek.

6'LI MASA: Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı hazırlayacağız.

MEVCUT DURUM: Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 10 ilde açacağı yeni merkezlerle, kısaca Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon Modeli"ni (BAHAR) hayata geçirecek

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

6'LI MASA : Girişimcilikle ve istihdamla ilgili sağlayacağımız destekleri ve teşvikleri kadınların lehine olacak şekilde güçlendirerek kadın girişimciliğinin önünü açacağız.

MEVCUT DURUM: Kadın girişimcilerin önü AK Parti hükümeti döneminde açıldı. 21 yılda istihdamdaki kadın sayısı 6 milyondan 10.5 milyona çıkarıldı.

TOPRAKSIZ DİKEY TARIM

6'LI MASA : Şehir tarımını ve topraksız dikey tarımı destekleyeceğiz.

MEVCUT DURUM: Şehir tarımı ve dikey tarım çalışmaları zaten sürüyor. Her şehrin kendi kaynaklarıyla kendi gıdasını üretmesi hedefiyle ortaya çıkarılan 'kent tarımı' yaygınlaştırılıyor. İstanbul'da dünyanın en derin ikinci kapalı dikey tarım uygulama merkezi açıldı.

ENGELLİ İSTİHDAMI

6'LI MASA : Kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan mevcut kotaları dolduracağız.

MEVCUT DURUM: AK Parti hükümetlerinde engelli vatandaşın her alanda temsiline büyük özen gösterildi, kamu ve özel sektörde istihdam edildi. Kamu ve özel sektörde belli düzeydeki işyerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirilerek 2002'de 5 bin olan engelli istihdam rakamı 2022 Kasım'ında 65 binin üzerine çıkarıldı.

YOKSULA ISINMA YARDIMI

6'LI MASA : Yoksul ailelerimize kış aylarında ısınma yardımı yapacağız.

MEVCUT DURUM: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle ihtiyaç sahibi ailelere ısınma yardımı yapıyor. Hem kömür hem de doğalgaz yardımı yapan hükümet, destekleriyle ihtiyaç sahibi evleri ısıtıyor.