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Politika

6'lı masaya gözdağı: Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır

Millet İttifak'ında adaylık bilmecesi sürerken İYİ Parti ve CHP arasındaki tartışmalar her geçen gün şiddetleniyor. Adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 'Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur' dedi.

16 Eylül 2022 Cuma 12:42 - Güncelleme:
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Millet İttifak'ının henüz bir aday belirleyememesi tartışmaları beraberinde getiriyor. İYİ Parti ve CHP arasında adaylık tartışmaları şiddetlenirken Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden açıklamaları dikkat çekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu ve Yavaş'a her fırsatta "İşinize bakın" mesajı veriyor. CHP kurmaylarıysa adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu belirtmekten geri kalmıyor.

"KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÇIKARLARSA MASA DAĞILIR"

Adaylık tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu yaptığı açıklamayla altılı masaya gözdağı verdi.

Adayın Kılıçdaroğlu olmaması halinde masanın dağılacağını belirten Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır" açıklamasında bulundu.

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