6'lı masaya İnce'den gönderme: Kısır günü mü, altın günü mü...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'deki temasları kapsamında bir otelde partisinin MYK toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masayı eleştirerek, "6'lı masa artık kısır günü mü, altın günü mü, dolma günü mü... Cumhurbaşkanı adayında anlaşamamışlar. Nerede anlaşacaklar?" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin 6'lı masaya ilişkin sorusuna İnce, o masadan milletin lehine bir iş çıkacağına inanmadığını belirtti.

"6'LI MASA ARTIK KISIR GÜNÜ MÜ, ALTIN GÜNÜ MÜ..."

6'lı masada memleket meselelerinin konuşulmadığını dile getiren İnce, "6'lı masa artık kısır günü mü, altın günü mü, dolma günü mü...Cumhurbaşkanı adayında anlaşamamışlar. Nerede anlaşacaklar? 6'lı masayı devam ettirsinler. İtirazım yok, oraya gelmek gibi bir niyetimiz, talebimiz de yok. Zamanı geldiğinde gerekli ittifaklar kurulur." ifadelerini kullandı.

İnce, bir gazetecinin sorusu üzerine cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini kaydetti.

'CHP'DE DEMOKRASİ OLSAYDI...'

Partilerinde cumhurbaşkanı adayını üyelerin seçtiğini aktaran İnce, "Ben seçileceğim herhalde. Bu bir cesaret işidir. CHP'de böyle olsaydı, demokrasi olsaydı, ayrılmazdım. 'Üyeler seçsin adayı' deselerdi herhalde çoktan ben olmuştum. Ayrılmama da gerek kalmamıştı." diye konuştu.