'6'lı Masa'ya sert tepki: Allah muhafaza başa gelseler FETÖ'cü hainlere 'kahraman' derler

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Muhammet Yalçın, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere direnmek için 4 arkadaşıyla birlikte Külliye'nin önüne gitti. Darbecilerin, Külliye'yi ateş altına aldığı sırada kendisini arayan babasına, "Vatanı bu hainlere bırakmayacağız" diyen Muhammet saniyeler sonra daha 22 yaşındayken şehit düştü.

Şehidin babası Selahattin Yalçın kalkışmanın 6'ncı yıldönümü yaklaşırken duygularını SABAH'a anlattı.

Yalçın, FETÖ güzellemesi yapanları Meclis çatısı altında VIP ağırlayan, onları kucaklayan altılı masaya da tepki gösterdi:

'MUHAMMET' DİYE BAĞIRDIM, SES GELMEDİ. OĞLUMU MORGDA BULDUM: Oğlum telefonda benimle konuşurken Külliye'ye ikinci bomba düştü. 'Muhammet' diye bağırdım. Ses gelmedi. Kaçtı diye düşünürken oğlumu morgda buldum.

TÜRKİYE KURTULUŞ SAVAŞI VEREREK UÇURUMUN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ: Muhammet "Baba ben şehit olacağım. Elime fırsat geçerse bu ülkenin gidişatını değiştireceğim" dedi. 15 Temmuz bir kurtuluş savaşıdır. Türkiye bir uçuruma girdi ve uçurumun eşiğinden döndü. O gün herkes meydanlara çıktı. 'Niye çıktılar, çıkmasalardı ölmezlerdi' diyorlar. Çıkmasaydı seni başkası yönetirdi. Ülkemiz paramparça olurdu, Suriye gibi olurduk. Biz bunu insanlara anlatamıyoruz.

KARŞIMIZDA YAŞANANLARA 'TİYATRO' DİYEN BİR ZEKÂ YOKSUNU VAR: 6'lı masa ülkeyi nasıl satarız diye toplanıp toplanıp karar alıyor. Allah muhafaza başa gelseler 15 Temmuz'u, şehitleri yok sayacaklar, hain FETÖ'cüleri kahraman ilan edecekler. Onlar o masada kalacak. 15 Temmuz'a tiyatro diyen bir zekâ yoksunu var karşımızda. İnşallah 2023 seçimlerinde bunlara gereken dersi sağduyulu, vatanını, milletini seven insanlar sandıkta verecektir.

KEŞKE ÇIKMASAYDI DEDİĞİM BİR AN BİLE OLMADI: Oğlumla gurur duyuyorum. Önce vatan. Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı görüyoruz. Ülkenin kıymetini bilmiyorlar. Alnımız açık, dimdik ayakta duruyoruz. "Keşke hiç çıkmasaydı" dediğim bir an bile olmadı. Milliyetçi bir çocuktu. O çocuğu evde tutamazsın. Benim oğlum şehit oldu. Yine olsun yine gönderirim. Benim oğlum her gün yaşıyor. Ayette, 'Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Hayır, onlar diridir' diyor.

KAHVE İÇEREK İZLEDİ VIP KONUK ETTİ

15 Temmuz darbe girişimini kahve içerek izleyen Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta da FETÖ güzellemesi yapan Melek Çetinkaya ile 15 Temmuz'un askeri öğrencilerinden Taha Furkan Çetinkaya'ya kucak açtı.