7 kanun teklifini komisyonda kabul edildi

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada çatışma ve savaş ortamının devam ettiğini, bu durumun Türkiye ve yakın coğrafyasını tehdit ettiğini belirtti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Oktay, "Netanyahu hükümeti, tüm uluslararası hukuku ve tüm insani normları hiçe sayarak Filistin halkı üzerinde, soykırım boyutuna ulaşan yıkım ve yok etme operasyonunu sürdürmeye, Filistin'i Filistinsizleştirme yönündeki politikasına devam etmektedir. Suriye ve Irak'a yapılan İsrail saldırıları ve İsrail'in kışkırtmalarıyla alevlenebilecek İran-İsrail savaşı, tüm bölgede dünyanın barışı açısından risk olmaya devam etmektedir. Bu gelişmeler, ülkemiz açısından önemli tehditler içermektedir." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dikkat çeken Oktay, burada kalıcı ateşkes ve barış ihtimalinin halen zayıf olduğunu söyledi.

ABD'de yapılan seçimlerde Donald Trump'ın başkan seçildiğini anımsatan Oktay, "Yeni dönem, gerek ikili ilişkilerimizde gerekse küresel ve bölgesel ölçekteki etkileri açısından yakından takip edilmekte, bizler de takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi'nin Kırgızistan'da toplandığını anımsatan Oktay, her zirvesiyle daha da büyüyen Türk Devletleri Teşkilatı'nın, Türk dünyası için öneminin gittikçe artırdığını söyledi.

Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da zirveye onur konuğu olarak katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Komisyon olarak parlamenter diplomasi boyutunda, Türk Devletleri Teşkilatı boyutunda devam eden gelişmelere katkı vermeyi hedeflediklerini söyleyen Oktay, "Önümüzdeki haftalarda Türk Devletleri Teşkilatı büyükelçilerini topluyor olacağız. Sonrasında Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeler dışişleri komisyon başkan ve üyelerini Türkiye'de, Ankara'da topluyor olacağız."dedi.

- "İLGİNÇ BİR GELİŞMEYDİ"

Komisyon olarak parlamenter diplomasi alanındaki faaliyetleri sürdürdüklerini belirten Oktay, bu kapsamda son komisyon toplantısından bu yana yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Oktay, yaptıkları tüm temaslarda, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, parlamenter diplomasinin oynayabileceği rolü görüştüklerini söyledi.

Türkiye aleyhine yabancı parlamentolarda alınan kararlar olduğunu belirten Oktay, Fransa örneğini verdi. Oktay, şöyle konuştu:

"Fransa'nın bizi ziyaretinde bunu çok detaylı bir şekilde gördük. Şöyle bir gerçeği de algılamış olduk: Bu kararları alan ve bizim Türkiye'de çok ciddi gündemimize oturtup ve konuştuğumuz konuları, meclislerinden geçiren arkadaşlar, parlamentolarından geçirdiklerinin farkında değiller. Bizim için bunlar bu kadar da önemli değildi, yaptırımı olan şeyler de yok, biz siyasetçiyiz bize gelen teklifleri değerlendirme adına parlamentomuzda görüşüp karar alıyoruz' diyorlar.

Biz bunun diğer dünya parlamentoları nezdinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini, düşündükleri kadar basit olmayacağını, bizim de seçmenimizden talepler geldiğini, bizim de aynı şekilde sorumsuz şekilde davranma hakkımızın olmadığını ama bazı konularda kararların parlamentolarda değil de tarihçiler tarafından verilmesi gerektiğini iddia etmemize rağmen şayet anlatamazsak biz de benzer kararları görüşmek ve almak zorunda kalabileceğimizi ifade ettik. İlginç bir gelişmeydi."

- 7 TEKLİF KABUL EDİLDİ

Daha sonra gündemde yer alan uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.

Türkiye ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Tayland Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tekliflerinin,Türkçe dışındaki metinlerinin milletvekillerine dağıtılmaması nedeniyle görüşmeleri ileri tarihe ertelendi.

İKÖ Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifinin görüşmesi de daha kapsamlı bir çalışma yapılarak komisyonda görüşülmesi için ertelendi.

Komisyonda daha sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve bazı bakanlıkların bürokratları, kanun teklifleriyle ilgili Komisyonu bilgilendirdi.

Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- Türkiye ile Sierra Leone Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ile Irak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak İş Birliği İçin Stratejik Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Türk Kuvvetlerinin Statüsüne İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Teşkilatı Arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Uluslararası Sekretaryası İçin Ev Sahibi Ülke Anlaşması Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- GÖRÜŞMELERDEN

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'ın Türkiye'nin ihracatında 3. sırada yer aldığını, Irak ile Türkiye arasında ticaret, ulaştırma ve altyapı projelerinde işbirliğinin geliştirilmesi için yüksek bir potansiyel olduğunu belirtti. Yılmaz, "Irak'ta hükümetin, ekonomik kaynakların çeşitlendirilerek, ülkenin ham petrol ihracatına bağımlılıktan kurtulmasını, yeniden imarı, altyapı projelerini önceleyen yaklaşımını destekliyoruz." dedi. Yılmaz, Türk firmalarının Irak'taki yatırımları gerçekleştirebilmek için yasal güvenceye ihtiyaç duyduğunu, söz konusu anlaşmanın özel sektör için teşvik edici ve destekleyici olacağını belirtti.

Türkiye ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Türk Kuvvetlerinin Statüsüne İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerine milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Nuh Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Libya'daki konumu belli, Türkiye Libya'nın bölünmesinin önüne geçen ülke. Türkiye müdahil olmasaydı, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümetten davet gelmeseydi, Libya'dan değil parçalanmış bir bölgeden bahsediyor olacaktık. Türkiye'nin temel politikası, Libya'nın bütünlüğünün devamı, güvenliğinin sağlanması ve iki taraf arasında, mümkün olan en kısa sürede, uzlaşılan bir hükümetin oluşturulması ve ülkenin yekpare bir şekilde, kendisini yeniden inşa etmesi. Bu temelde, öyle bir güven ortamının tesisi temelinde Türkiye, Libya'daki bütün taraflarla elinden geldiğince diyaloğunu sürdürmeye çalışıyor.

Türkiye, bütün tarafları bu ortak yapının oluşturulması için teşvik etmeye çalışıyor. Bingazi'de de Türkiye'nin varlığı var, doğu tarafında da batı tarafında da varlığı var. Bu anlaşma, oradaki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin varlığıyla ilgili değil statüsüyle ilgili bir anlaşma. Var olan anlaşmanın karşı tarafı da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı, resmi Libya Hükümeti'dir. "

Bazı milletvekillerin Türkiye ile Libya arasında imzalan hidrokarbon işbirliği mutabakat muhtırasına ilişkin Libya'da bir yerel mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği yönündeki haberlere ilişkin sorusu üzerine Dışişleri Bakanlığı Libya Daire Başkanı Mehmet Fazıl Şekerci, şunları kaydetti:

"Libya hükümeti ile konuyu görüşüyoruz. Kendi iç mevzuatları çerçevesinde sorunu çözeceklerini söylüyorlar. Önerdikleri yol üstünden biz de yürümeye hazırız. Mutabakat muhtırasıyla ilgili durum bu olmakla beraber iki ülke Enerji Bakanlıkları arasında temas devam etmekte, iki ülke enerji sektöründe karşılıklı fayda çerçevesinde çalışmaları somutlaştırmak üzere temaslar yürütülmektedir."