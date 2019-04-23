16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8293
  • 6,5638
  • 238.712
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

7 kişinin katili PKK’lıya HDP destek verdi 

Bebek katili Abdullah Öcalan’a destek için açlık grevi yapan terör örgütü üyeleri yaşam hikayeleri hakkında kısa videolar hazırlayan HDP İstanbul Örgütü, Diyarbakır saldırısını gerçekleştiren Erdal Polat’ı da unutmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

HDP İstanbul Teşkilatı yayınladığı skandal bir tweet ile müebbet hapse çarptırılan terörist Erdal Polat’a destek verdi. 

PKK’lı terörist Erdal Polat’ın gerçekleştirdiği saldırıda ortalık savaş alanına dönerken 7 kişi hayatını kaybetti.   

ÖĞRENCİLERİ KATLETMİŞTİ

Diyarbakır’da 3 Ocak 2008 tarihinde dershaneye yapılan terör saldırısında 6’sı öğrenci 7 kişi yaşamını yitirmişti. Yazıcıoğlu Caddesi’nde bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü araç, askeri servis otobüsünün geçişi sırasında PKK’lı terörist Erdal Polat tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Erdal Polat ağırlaştırılmış müebbetle hapse mahkum edildi. HDP İstanbul Teşkilatı ise yayınladığı skandal bir tweet ile Erdal Polat’a destek verdi. HDP İstanbul örgütüne sosyal medyadan tepki yağdı. 

Sri Lanka’da kilise ve otellere eş zamanlı patlamalar: 138 ölü, 400 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda gözaltınan alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda gözaltınan alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Dışişlerinden Astana açıklaması

Dışişlerinden Astana açıklaması

Vali Yerlikaya: 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak

Vali Yerlikaya: 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak

Murat Çiçek'in acı günü

Murat Çiçek'in acı günü

AK Parti: YSK'ya bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı sunduk

AK Parti: YSK'ya bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı sunduk

Libya'da sıcak gelişme

Libya'da sıcak gelişme

Çavuşoğlu: Petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmaktır

Çavuşoğlu: Petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmaktır

Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması

Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

MİT, Sincar´da yakaladı

MİT, Sincar´da yakaladı

Dördüncü çocuk işareti

Dördüncü çocuk işareti

Ahmet Kural'a verilen ceza belli oldu!

Ahmet Kural'a verilen ceza belli oldu!

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA