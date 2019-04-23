7 kişinin katili PKK’lıya HDP destek verdi
Bebek katili Abdullah Öcalan’a destek için açlık grevi yapan terör örgütü üyeleri yaşam hikayeleri hakkında kısa videolar hazırlayan HDP İstanbul Örgütü, Diyarbakır saldırısını gerçekleştiren Erdal Polat’ı da unutmadı.
HDP İstanbul Teşkilatı yayınladığı skandal bir tweet ile müebbet hapse çarptırılan terörist Erdal Polat’a destek verdi.
PKK’lı terörist Erdal Polat’ın gerçekleştirdiği saldırıda ortalık savaş alanına dönerken 7 kişi hayatını kaybetti.
ÖĞRENCİLERİ KATLETMİŞTİ
Diyarbakır’da 3 Ocak 2008 tarihinde dershaneye yapılan terör saldırısında 6’sı öğrenci 7 kişi yaşamını yitirmişti. Yazıcıoğlu Caddesi’nde bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü araç, askeri servis otobüsünün geçişi sırasında PKK’lı terörist Erdal Polat tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Erdal Polat ağırlaştırılmış müebbetle hapse mahkum edildi. HDP İstanbul Teşkilatı ise yayınladığı skandal bir tweet ile Erdal Polat’a destek verdi. HDP İstanbul örgütüne sosyal medyadan tepki yağdı.
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