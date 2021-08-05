74 yıldır bitmeyen kriz! Türkiye'den iki ülkeye teklif

AA 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:53 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:56

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, "Cammu Keşmir'in statüsünde herhangi bir değişiklik yapmaya hakkı olanlar, Keşmirlilerin kendileridir." dedi.

Gazi, Hint yönetiminin 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasına ve eyaleti, merkeze bağlı iki Birlik Toprağı'na ayırmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

5 Ağustos'un Cammu ve Keşmir tarihine kara bir gün olarak geçtiğine işaret eden Gazi, Hindistan'ın Keşmirlilerin isteklerini umursamadığını dünyaya açıkça ilettiğini söyledi.

Gazi, Hindistan'ın internete, basına ve insanların hareketlerine kısıtlama getirdiğini, okulların kapatılması ve liderlerin tutuklanması gibi işgal güçlerinin tarih boyunca yaptıklarına müsamaha gösterdiğini ifade etti.

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'deki eylemlerini haklı çıkaracak herhangi bir ahlaki veya hukuki argümanı olmadığını vurgulayan Gazi, şunları söyledi:

"Cammu Keşmir'in statüsünde herhangi bir değişiklik yapmaya hakkı olanlar, Keşmirlilerin kendileridir. Bunu hem Pakistan hem Hindistan hem de tabii ki BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği BM himayesinde adil ve tarafsız bir referandum yoluyla yapabilirler. Ancak Hindistan; Keşmirlilere, Pakistanlılara ve uluslararası topluma verdiği sözü unutmuştur."

- "ULUSLARARASI TOPLUMUN SES ÇIKARMASI GEREKİYOR"

Uluslararası toplumdan insan hakları ihlallerine karşı seslerini çıkarmasını isteyen Gazi, "Uluslararası toplum, öne çıkmalı ve Hindistan'a artık 'yeter' demeli. Keşmirlilere vadedilen referandum hayata geçirilmeli çünkü bu Hindistan'ın kendi çıkarın ve tabii ki Keşmirlilerin son 74 yıldır yaşadığı acılar sona ermeli." diye konuştu.

Gazi, durumun daha da ciddileşmesi durumunda İslam İşbirliği Teşkilatının üyesi olarak Pakistan'ın diğer üyelerden yardım ve destek hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

- "KEŞMİRLİLERE VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLMELİ"

Gazi, "Keşmirlilere verilen sözün yerine getirilmesinin zamanı geldi. Hindistan, dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu iddia ediyor. İşte turnusol testi. Keşmirlilerin ne istediğini belirlemek ve onlara istediklerini vermek için Keşmir'de demokratik bir tatbikat yapalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Keşmir konusundaki tutarlı ve ilkeli tutumuna övgüde bulunan Gazi, Türkiye'nin Pakistan'ın yanında ve daha da önemlisi Keşmirlilerin ve sürecin yanında kararlı durduğunu söyledi.

Gazi, "Türkiye, ikili diyaloğu, sorunun BM kararlarına göre çözüme kavuşturulmasını destekliyor. Ayrıca bu sorunun çözümüne yardımcı olmak için hem Pakistan hem de Hindistan'a tekliflerini sundu. Bu teklifi yürekten kabul ediyoruz ve Hint tarafının da kabul edeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini, 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, 31 Ekim 2019'da "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan, 2019'da yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Bağımsızlık yanlısı militan gruplar, bölgede 1989'dan bu yana Hint yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Hindistan, çoğunluğu Müslüman Keşmir halkının meşru mücadele olarak gördüğü bu hareketleri, "Pakistan destekli terörizm" olarak görürken, İslamabad yönetimi suçlamaya karşı çıkıyor.

BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.