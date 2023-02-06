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Politika

7,7'lik deprem 10 ili vurdu! Başkan Erdoğan: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti

7,7'lik depreme ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 385 kişi yaralandı. 2 bin 818 bina yıkıldı' dedi.

6 Şubat 2023 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
7,7'lik deprem 10 ili vurdu! Başkan Erdoğan: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık.

Geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 km olarak belirlenen depremde K.Maraş'ın ynaı sıra Hatay, G. Antep, Kilis, Osmaniye, Diyabakır, Adana, Ş.Urfa illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine yakın illerde küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda olduğu anlaşılıyor.

Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralandı. Enkaz altından 2470 kişi kurtarıldı.

Ulaşımın ve iletişim sağlıklı yürütülebilmesi hayati önem taşıyor. İletişim araçlarının sadece zorunlu durumlarda kullanılması gerekiyor. Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kuruluşlar AFAD ile koordineli çalışmalıdır. Bölgeye gönderilen yardımlar kargaşaya yol açmaktadır. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri de geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek bilek olma günüdür.

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