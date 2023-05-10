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Politika

7'li koalisyon FETÖ'nün umudu oldu! Sosyal medyadan itiraf ettiler

7'li koalisyon ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik vaatleri sosyal medyadaki FETÖ'cüleri sevindirmeye devam ediyor. FETÖ'cüler olası bir CHP iktidarında kamudaki görevlerine dönmeyi garanti görürken mevcut kamu görevlilerini de “Yargılanacaksınız” diyerek tehdit ediyor. İzmir'deki KHK'lılar, CHP İzmir adayı Yüksel Taşkın'ın kendilerine şifa olduğunu söyledi.

Yeni Şafak10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
7'li koalisyon FETÖ'nün umudu oldu! Sosyal medyadan itiraf ettiler
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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesi İzmir'de yerini verdiği KHK'lı Yüksel Taşkın kendisi gibi görevden alınan KHK'lılarla bir araya geldi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Taşkın'ın seçim öncesi yaptığı görüşme KHK'lıları umutlandırdı. İzmir KHK Platformu, buluşmayı "Şifa oldu" ifadesiyle değerlendirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlete sızan FETÖ'cü militanları temizlemek amacıyla çıkarılan OHAL'i 'sivil darbe' olarak niteleyen CHP, son dönemlerde de ihraç edilen KHK'lılar üzerinden algı operasyonu başlatmıştı. KHK'lılar CHP sayesinde birçok ilde örgütlenirken CHP seçim vaatleri arasına KHK'lıları da yerleştirdi.

"HEPİMİZ İÇİN ŞİFA OLDU"

7'li Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi yerine İzmir 1'inci sıradan aday gösterdiği KHK'lı Yüksel Taşkın önceki gün İzmir'de KHK'lılarla buluştu. Görüşmenin ardından İzmir KHK Platformu, "Arkadaşlarımızla CHP vekil adayımız sevgili KHK'lı arkadaşımız Prof. Dr. Yüksel Taşkın'la buluşup dertleşmek ve seçim heyecanını ve gelecek planlarını konuşmak hepimiz için şifa oldu" ifadelerini kullandı. KHK'lı Fatma Zehra Fidan ise "Biz KHK sürgünleri bugüne kadar hep acıyı, ötelenmişliği ve direnci paylaştık. Bundan sonra zaferi, gönenci ve onarım eylemlerini konuşacağız" dedi. İzmir KHK Platformu ayrıca başka bir paylaşımında "Sayın @kilicdarogluk son dönem karanlığının umududur" dedi.

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