7'li koalisyonda çatlak derinleşiyor mu? Toplantı art arda 4 kez ertelendi

CHP Parti Meclisi (PM) Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 8 Nisan Cumartesi günü toplanacaktı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılacaktı.

TOPLANTI ART ARDA 4 KEZ ERTELENDİ

Son halini Kılıçdaroğlu'nun vereceği milletvekili aday listesisinin, Parti Meclisinin onayına sunularak, 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesi planlanıyordu.

Ancak bugün hem CHP hem de İYİ Parti ekseninde yaşanan kriz; Parti Meclisi toplantısını önce 00.00'a daha sonra da 03.00'e erteletti. Yeni gelen bilgilere göre, toplantı bir kez daha ertelendi ve 07.00'ye alındı.

90'LI YILLARI HATIRLATTI!

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, yaşanan kaosa göndermede bulunarak, ""CHP Parti Meclisi" yerine "Bakanlar Kurulu" koyun. 90'lar öyleydi işte." paylaşımında bulundu.

CHP'Lİ YARKADAŞ TA PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Barış Yarkadaş, CHP Parti Meclisi'nin 9 Nisan Pazar günü sabah karşı saat 03.00'te başlayacağını açıklamıştı.

Yarkadaş'ın paylaşımının ardından CHP Parti Meclisi toplantısının bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken bu soru kısa sürede cevap buldu.

Üçüncü kez ertelenerek 9 Nisan Pazar günü saat 03.00'te yapılacağı bildirilen toplantının bir kez daha ertelenerek saat 07.00'de yapılacağı bildirildi.

Dört kere ertelenen toplantının beşinci kez ertelenip ertelenmeyeceği ise yeni merak konusu oldu.