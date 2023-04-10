7'li koalisyon ortağı HDP'den özerklik çağrısı: YPS'ye başarılar diliyorum

Terör örgütleriyle ilişkilerini açıkça ifade eden 7'li koalisyon ortağı HDP'den skandal mesaj. HDP'li Sibel Yiğitalp sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, HDP (Yeşil Sol) milletvekili adaylarını terör örgütü YPS'nin adayları olarak adlandırdı.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP de seçimlere Yeşiller ve Sol Parti olarak girme kararı aldı. HDP ayrıca seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını duyurdu ve 7'li Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN 'YPS' MESAJI!

HDP'li vekiller sık sık teröre verdikleri desteği açıkça ifade ederken HDP'li Sibel Yiğitalp sosyal medya üzerinden adeta özerklik mesajı verdi. HDP vekili Sibel Yiğitalp, HDP (Yeşil Sol) vekil adaylarını YPS vekilleri olarak ilan etti ve özerklik imasında bulundu.

7'Lİ KOALİSYON UMUTLARINI YEŞERTTİ

YPS, terör örgütü PKK'nın 2015'te özerklik ilanında Öz Yönetim Gücü olarak şehirlerde kurduğu silahlı terör örgütüydü. YPS onlarca sivili askeri polisi koruyucu katletti.

PKK-YPS'nin özerklik hayallerinin 7'li Koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden yeşerdiği de gözler önüne serildi.