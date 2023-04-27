7'li koalisyona dikkat çeken tepki: Terörün siyasi uzantısıyla iş birliği yapıyorlar

Tunç, bir restoranda AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin önemine değindi.

Seçimin önemini sadece kendilerinin söylemediğini, dünya gazetelerinin de artık yazdığını belirten Tunç, "Dünya basını, '2023'ün en önemli olaylarından biri, hatta en önemli olayı Türkiye'de yapılacak seçimler' diyor. Bütün dünyanın gözü Türkiye'de. Dost düşman 14 Mayıs'taki sonuca bakıyor. Yani o sonuca göre sevinecekler var, üzülecekler var. Özellikle bu seçimde milletimiz çok önemli bir karar verecek. 21 yıldan bu yana devam eden bir AK Parti iktidarı var ve Türkiye'yi nereden nereye getirdiği ortada. Yani bu icraatları inkar etmek, görmezden gelmek mümkün değil." diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınma yolunda çok önemli mesafe aldığını vurgulayan Tunç, "Hangi alanı alırsanız alın, ister eğitim, ister sağlık, ister sosyal politikalar, dünyanın büyük projelerine ülkemiz sahne oldu." dedi.



Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Enerji projelerinde şimdi Filyos, doğal gaz keşfi... Birileri hala görmezden geliyor, üzülüyor orada gaz keşfine, inkar etmeye çalışan bir muhalefet anlayışı var. Zaten keşif yapıldığında da inanmak istemediler. 'Millete gaz veriyor yine' dediler. 'Seçimden seçime petrol buluyorsunuz' dediler ama şimdi oradaki keşif ve sonrasında 3 yıl içinde yapılan müthiş çalışma neticesinde millete önemli bir kaynak, milletin refahını artıracak önemli bir iş ortaya çıkmış oldu. Keşke bu projeler çok daha önce, belki 50 yıl önce adım atılsaydı, şu andaki refah seviyesi milletimizin çok daha yüksek olacaktı. Her alanda büyük işlere imza atıldı."

Tunç, "Millet İttifakı deniyor ama adı sadece Millet İttifakı. Maalesef terörün siyasi uzantısıyla işbirliği yapan bir ittifak ve bundan da çekinmiyorlar. Kandil'den destek açıklamaları yapılıyor. Pensilvanya'dan biletler alınmış, '15 Mayıs'ta geliyoruz' diyorlar. Tüm bunlara karşı bir tepki açıklaması duyuyor musunuz? Duymuyoruz. Hiç Kandil'den rahatsız olmuyorlar. Bilakis, 'Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız' diyor, 'Kavala'yı serbest bırakacağız' diyor. Yargının terör nedeniyle mahkum ettiği terör suçlularına özgürlük vadediyorlar. Böyle bir durumda milletimiz bu ittifaka güvenir mi? Bu ittifaka milletimiz cevabını 14 Mayıs'ta verecek." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Tosya ilçesini ziyaret eden Tunç, parti binasında partililerle bir araya geldi, ardından mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Programlara AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ile milletvekili adayları katıldı.