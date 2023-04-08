7'li Koalisyon'a sert tepki: 2 tane oy alacağız diye ülkeyi mi böldüreceksiniz?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ANFAŞ Fuar Alanı önünde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada seçimlerle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, Cumhuriyetin ilk asrının son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan eserlerle başarıyla tamamlandığını söyledi. Cumhuriyetin ikinci asrının, Türkiye asrı, Türkiye yüzyılı ve Türk dünyasının asrı olacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Bunun için çalışıyoruz. Ortaya konulan Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın koyduğu vizyonla, inşallah Türkiye'nin şahlanışı, Cumhuriyetimizin ikinci asrında başlayacak" dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYADAKİ KRİZLERİ ÇÖZME KONUSUNDA BAŞ AKTÖR"

Bugün dünyada, zorluklar, savaşlar, enerji ve gıda krizleri olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu krizleri çözme konusunda baş aktör olduğuna işaret etti. Çavuşoğlu, "Savaş konusunda, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan gibi çaba sarf eden bir ülke ya da lider var mı? Yok. Tahıl krizinin çözümünde, İstanbul tahıl anlaşmasını BM, Cumhurbaşkanımız olmasa imzalayabilir miydi? Hayır imzalayamazdı. Biz dengeli ve ilkeli bir politika izliyoruz. Ülkemizin, milletimizin menfaatini göz ediyoruz. Dolayısıyla dünyanın sorunlarına çözümüne katkı sağlayan, ön alan ve önde giden bir aktör haline geldik" ifadelerini kullandı.

"2 TANE OY ALACAĞIZ DİYE, MİLLETİN GÜVENLİĞİNİ, İSTİKRARINI NİYE RİSKE ATIYORSUNUZ?"

Terörle mücadelede son derece kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Millet İttifakı'na da yüklendi. "İçeride ve dışarıda, DAEŞ, FETÖ, PKK, DHKP-C'siyle, hepsiyle, topuyla mücadelemizi sürdüreceğiz" diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biz öyle 1-2 oy alalım diye, terör örgütlerinin karşısında boyun eğmeyiz. Biz 1-2 oy alacağız diye, Türkiye'de darbe yapmaya çalışan o hainleri devletin kadrolarına tekrar getirme taahhüdünde bulunmayız. Kimse kusura bakmasın. Bugün 2 oy alacağız diye, dağdaki PKK'lının söylemlerini söylemeye başlayan siyasetçiler var bugün. Vatanını, milletini seven insan bunlara geçit verir mi? Bunları söyleyince kızıyorlar. Kardeşim ben söylemiyorum. Neden terör örgütleri hepsi aynı anda sizleri destekliyor. Neden FETÖ, DHKP-C sizi destekliyor. Neden bu PKK'lı teröristler dağlardan her gün mesajlar gönderip, 'Cumhur İttifakı'na karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu veya 7'li masayı desteklememiz lazım' diyor. Ne vaadettiniz? Çıkarları ne sizden, çıkın söyleyin. 2 tane oy alacağız diye, milletin güvenliğini, istikrarını niye riske atıyorsunuz? Ülkeyi bölmekten bahsetmeye başladılar, ortağınız HDP. Eyaletlere böleceğiz dediler, hiç sesiniz çıkıyor mu? Çıkmıyor. 2 tane oy alacağız diye ülkeyi mi böldüreceksiniz? Bunları söyleyince bir sürü laf ediyorlar. Yok şöyle, yok böyle."

"14 MAYIS'TA İLK TURDA CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I TEKRAR CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİZ"

Sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, "Neymiş efendim KHK'ları devlete tekrar döndüreceklermiş. Askeri döndürecek misiniz? Silahı onlara mı vereceksiniz. O polisin içinde hainlik yapanlara tekrar kadro mu vereceksiniz. Benim bakanlığımda FETÖ üyesi olduğu atılanları getirip Türk diplomasisini bunlara teslim mi edeceksiniz? Bugün Türkiye diplomaside bir marka oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizim de yoğun çalışmalarımızla beraber. Dünyada herkesin imrendiği Türk diplomasisini FETÖ'cülere tekrar teslim mi edeceksiniz? Cumhur İttifakı olarak sayımız da ailemiz de büyüyor. İnşallah 14 Mayıs'ta ilk turda, milletimizin oylarıyla güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.