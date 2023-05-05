7'li koalisyona terör iltisaklı ortağından tehdit: Hesabını sorarız

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na teröristleri serbest bırakma sözü verdiği HDP'den uyarı geldi.



Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin Mardin mitinginde söz Alan Ahmet Türk, 7'li koalisyonun verdiği sözleri tutmasını istedi.

"HESABINI SORARIZ"

HDP'li Ahmet Türk, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu adeta tehdit etti. Türk "Evet bugün bir Millet İttifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı. Ama herkes şunu bilsin, yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız" dedi. Türk, ayrıca Kılıçdaroğlu'ndan başka bir adaya oy vermenin "günah ve haram" olduğunu söyledi.

7'Lİ KOALİSYONDAN SES ÇIKMADI

Ahmet Türk'ün tehdidine ne Kılıçdaroğlu'ndan ne de ittifakın diğer ortaklarından herhangi bir cevap gelmedi.