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Politika

7'li koalisyona zehir zemberek sözler sarf eden Akşener köprüleri attı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da düzenlediği mitingde 7'li koalisyonu hedef aldı. CHP ve diğer ittifak ortakları hakkında zehir zemberek sözler sarf eden Akşener, yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını duyurdu. 'Koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle, nefsinin esiri olanlarla uğraştık' ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklenen Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı yüreksiz olmakla suçladı.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
7'li koalisyona zehir zemberek sözler sarf eden Akşener köprüleri attı
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14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından koalisyon masasının aldığı hezimet yaraları Akşener'in açıklamalarıyla daha derinleşti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen mitingde ittifak ortaklarını hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek sözler sarf etti. 7'li koalisyonla yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getiren Akşener, kendi kadrolarıyla yerel seçimlere katılacaklarını ilan etti.

"YENİ BİR YOLA ÇIKMAK İÇİN BURADAYIZ"

Herkesi Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar'da partisince düzenlenen programa katılan Akşener yeni bir yola çıkma hazırlığında olduklarını söylerken "Yeni bir yola çıkmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

"MAĞLUBİYETİN MUHASEBESİNİ YAPTIK "

Akşener ayrıca seçimlerde yaşanan mağlubiyetin muhasebesini yaptıklarını ifade etti.

"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"

Akşener "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Ne yazık ki önce şahsın önce ben diyenlerle uğraştık. Sadece iktidar mensupları ile değil bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık." ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"KİMSEYE DİNLETEMEDİK"

Ne söylersek söyleyelim kimseye dinletemedik. Biz millet iradesini savunduğumuz için biz hainlikle suçlandık. Bizi iktidara yanlamakla suçladılar. Peki bunun sonucunda ne oldu? En ufak kâr sağlamayan, pazarlık yapmayan kim oldu? Biz olduk. İYİ Parti oldu.

İKİ İSMİN ÖNÜNÜ KAPATANLARA ENGEL OLAMADIM ÖZÜR DİLERİM

20 senede ilk kez Erdoğan'dan daha fazla oy alabilecek 2 adayımız vardı. Bütün yaptığımız anketler bunu gösteriyordu. Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için her şeyi yaptım ama onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Türk milletinden özür diliyorum.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A DA YÜKLENDİ

Milletin umudunu bağladığı bu iki arkadaşımıza ateşten gömleği giydiremedim. Keşke herkes bizler kadar cesur ve yürekli olabilseydi.

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