7'li koalisyonda Kılıçdaroğlu'nu satan satana! İP'in ardından HDP de resti çekti

14 Mayıs'ta birinci, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesi 7'li koalisyonu kaosa sürükledi. Seçimlerin hemen ardından önce İyi Parti Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ardından Kılıçdaroğlu yandaşı gazeteciler seçimdeki başarısızlığı Kılıçdaroğlu'na bağlayarak topa tuttu. Son olarak ise HDP Kılıçdaroğlu'nu sattı.

BİZ OLMASAK KILIÇDAROĞLU BÖLGEDE BU ŞEKİLDE KARŞILANMAZDI



HDP'li Meral Danış Beştaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. "Masada olmamamıza rağmen Kılıçdaroğlu'na oy verelim dedik. Ancak yüzde 1'lik partilere bakanlık verirken, partimize karşı uzak durdu." diyen Beştaş, "Bu durum halkımızda ciddi tepkiye yol açtı. Vatandaş bizi eleştiriyor. Kürt illerinde Kılıçdaroğlu rekor oy aldı. Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı? Bunlara karşı bir hakkı teslim etmek lazım" ifadelerini kullandı.

"YEREL SEÇİMLERDE ADAY ÇIKARABİLİRİZ"



Beştaş daha sonra 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin konuştu. Meral Danış Beştaş, HDP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkanlığı için aday çıkarabileceğini söyledi. Beştaş, "Tabii ki çıkarabilir. Bu en doğal hakkımız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmadığımız için muazzam bir eleştiri var." dedi.

İP'DEN CHP'YE ŞARTLI İTTİFAK PAZARLIĞI: BÜYÜKŞEHİRLERİ BİZE VERİN



İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söylemişti.



"Bu sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir iş birliğiydi." diyen Usta, "Ama siyasal partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

