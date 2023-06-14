Tarihi seçimler sonrası muhalefette kazan kaynadı. 8'li koalisyonun her partisinde kriz vardı. En büyük tepkiyi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aldı. 'Ben Kemal geliyorum' diye yola çıkan ve yenilgiyi hala kabullenmeyen Kılıçdaroğlu'na hem partisinden hem de seçmenden 'istifa' sesleri yükselmeye başladı.

KAPTANIM ÇIKIŞI

Tepkilere kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu ise pazartesi günü gerçekleşen grup toplantısında 'gemiyi terk etmem' çıkışı yaptı. 'Değişim şart' diyen ve kendisine 'Görevi bırak, onursal başkan ol' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise üstü kapalı mesaj yolladı. Koalisyonun bir diğer ortağı İYİ Parti'de de seçim sonrası istifalar birbirini kovaladı.

AKŞENER ZOR DURUMDA

Partinin kurucularından Ahat Andican ile Aytun Çıray'ın istifası Akşener'i şaşkınlığa uğrattı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, kongreye hazırlanan İYİ Parti'deki kulisleri mercek altına aldı. Karşısına aday çıkartılacağı söylentileri üzerine Meral Akşener'in de planlarını hazırladığını vurguladı.

MASAYI BOMBALAYACAK

Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Akşener'in kongrede 7'li koalisyonu bombalayacağını, 'Kazanacak aday' ısrarına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi nedeniyle seçimin kaybedildiğini anlatacağını yazdı.

BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR

Selvi, CHP'de İmamoğlu ve Akşener'in birlikte hareket etmesinden dolayı rahatsızlık duyulduğunu da kaleme aldı.

CHP RAHATSIZ!

Abülkadir Selvi, "İkinci tur seçim gecesi ilk çıkışı Meral Akşener yapmış, Ekrem İmamoğlu ise onu takip etmişti. Ekrem İmamoğlu'na hapis kararının çıktığı gün Saraçhane'de ikilin sergilediği tavır da dikkate alındığında CHP'de Ekrem İmamoğlu-Meral Akşener yine birlikte hareket ediyorlar kanaati hâkim. 'Akşener ile İmamoğlu organize hareket ediyorlar' deniliyor. Akşener'in kongredeki konuşmasında parti ismi vermeden İmamoğlu'nun değişim çağrılarını desteklemesi bekleniyor" ifadesini kullandı.

ESKİ DANIŞMANI DA SÖYLEMİŞTİ

Abdülkadir Selvi'nin bu sözleri, seçim öncesi görevinden istifa eden Meral Akşener'in eski danışması Dr. Hasan Sami Özvarinli'nin sözlerini hatırlattı.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından açıklama yapan Dr. Hasan Sami Özvarinli, Akşener'in CHP'yi dizayn etmeyi planladığını yazmış, hatta Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'in kırmızı çizgisi olduğunu da vurgulamıştı.

'BİRÇOK KEZ ŞAHİT OLDUM'

Dr. Hasan Sami Özvarinli, "Birçok defa şahidimdir ki, Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in kırmızı çizgisidir" ifadesini kullanmıştı.

Dr. Özvarinli, sözlerine şöyle devam etmişt: Meral Akşener'in ilk günden itibaren tek ve yegane cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunu da bize defalarca deklare etti.

O süreçte İYİ Parti grup başkanlığını yapan ve Meral Akşener'e en yakın isimlerden birisi olan İsmail Tatlıoğlu bile Mansur Yavaş'ın önde çıktığı bir anket üstünden yaptığımız sohbet esnasında, Mansur (HDP seçmenini kasten) denenmemiş bir aday ama Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerinde denenmiş bir aday. O yüzden Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız olmalıdır şeklinde bizlere telkinde bulundu."