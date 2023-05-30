7'li koalisyonun ağır topları ortada kaldı: Bakanlık da vekillik de yalan oldu

7'li koalisyonun ağır topları, bakan olmayı umarken milletvekilliğinden de oldu. Milletvekili listelerinde 7'li koalisyonun birçok kritik ismi listelerde ya yer almadı ya da yer bulamadı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Özellikle ortak liste nedeniyle CHP'de kimisinin kontenjanı DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye giderken kimisi de bakanlık için aday olmadı.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonucunda da Erdoğan'ın sandıktan galip çıkması ile birlikte bakanlık planları beş yıl sonrasına kaldı. CHP'de Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Engin Özkoç, Bülent Kuşoğlu, Ünal Çeviköz, İYİ Parti'de ise Bilge Yılmaz, Ayfer Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan, DEVA Partili İbrahim Çanakçı gibi isimler bunların başında geliyor. Söz konusu isimlerin yaklaşan yerel seçimlerde aday olarak değerlendirilebileceği iddia ediliyor.