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Politika

7'li koalisyonun destekçisi HDP'den küstah tehdit: 14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kollarından olan DBP'nin Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Mardin'de yaptığı konuşmada, tehditler savurdu. Aydeniz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda, '14 Mayıs'ta İmralı'nın da kapısını parça parça edeceğiz' ifadeleriyle teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalacağını söyledi.

5 Mayıs 2023 Cuma 20:23 - Güncelleme:
7'li koalisyonun destekçisi HDP'den küstah tehdit: 14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz
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Seçime günler kala terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor.

Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere güvenen terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'den isimler sık sık yaptıkları skandal açıklamalarla gündeme geliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Bu kez HDP'ye bağlı DBP'nin Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Mardin Kızıltepe'de kullandığı skandal ifadelerle tepki çekti.

"İMRALI'NIN KAPILARINI KIRACAĞIZ"

14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parçalayacaklarını belirten Aydeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurarak şu ifadeleri kullandı:

"Kendine en büyük sarayları yapan diktatör Saddam'ın sonunun ne olduğunu gördük; bunun da sonu aynı olacak. 14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça, parça edeceğiz ve tecride son vereceğiz."

"KÜRT SOYKIRIMI" İFTİRASI

Teröristbaşına özgürlük isteyen Aydeniz sözlerinin devamında, "Biliyoruz ki bu iktidar, Kürt düşmanlığı üzerinden, Kürt soykırımı üzerinden tüm Türkiye'yi bir zorbalıkla yönetmek istiyor, bu temelde bir politika vermiş, yaşama geçiriyor. Kürt halkının iradesini tanımıyor. Ama 14 Mayıs'ta biz bu iktidarı göndereceğiz." ifadeleriyle terörün kökünü kazıyarak Kürt halkına özgürlük getiren AK Parti hükümetine saldırdı.

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