Kirli plan! Buldan: Bütün arkadaşlarım cezaevlerinden çıkacak

Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Buldan, teröristlere nefes aldırmayan iktidara nefret kustu.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hedef aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili söylemlerine değinen Buldan, şunları söyledi:

"Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor.

14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de Figen de Gülten de Sebahat de Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. "

Cezaevindeki terör destekçilerinin son umudu olan Kılıçdaroğlu'nun kazanması için aday çıkarmayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaklarını belirtti.