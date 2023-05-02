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Politika

Kirli plan! Buldan: Bütün arkadaşlarım cezaevlerinden çıkacak

6'lı masa ile kapalı kapılar ardında yapılan kirlik pazarlıklarda alınan sözlere güvenen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, '14 Mayıs'ta Selahattin de Figen de Gülten de Sebahat de Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar.' dedi.

2 Mayıs 2023 Salı 23:01 - Güncelleme:
Kirli plan! Buldan: Bütün arkadaşlarım cezaevlerinden çıkacak
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Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Buldan, teröristlere nefes aldırmayan iktidara nefret kustu.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili söylemlerine değinen Buldan, şunları söyledi:

"Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor.

14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de Figen de Gülten de Sebahat de Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. "

Cezaevindeki terör destekçilerinin son umudu olan Kılıçdaroğlu'nun kazanması için aday çıkarmayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

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