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Politika

8 yıl sonra ilk temas! Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Bennett ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Bennett ile telefonda görüştü. Bu görüşme, 2013 yılından sonraki ilk temas oldu.

18 Kasım 2021 Perşembe 20:00 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 20:00
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