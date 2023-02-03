9 büyükelçiye ne mesaj verildi? ''Siz de kapatın'' diyen ülke ortaya çıktı

Konsolosluklarını kapatanların da aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçilere hangi mesajlar verildi? sorusu cevap buldu. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel CNN Türk canlı yayınında anlattı.

"BİLGİ BEKLERDİK, ARAMIZDA KOORDİNASYON OLMALIYDI"

Hande Fırat, "Büyükelçilere tek tek ne dendi? Müttefik denildiğinde ve dostane müttefiklik denildiğinde bu konu Dışişleri Bakanlığı ve Türk güvenlik kaynaklarıyla koordine edilerek yapılmalı. Biz sizden bunu beklerdik" denildiğini söylerken, Melik Yiğitel de "Biz bir DEAŞ tehlikesinden çekiniyoruz. Elinize somut bir şey var mı? Endişe ediyoruz sadece. Birtakım bilgiler var. Ekstra ilave bir bilgi varsa bizimle paylaşın. İlave bilgi de yok" bilgisini paylaştı.

"SİZ DE KAPATIN DİYEN ÜLKE ABD"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ülkenin diğerlerine telkinde bulunduğu ve konsoloslukların art arda kapandığını söylemişti.

Yiğitel, o ülkeyi açıkladı. "O ülke Amerika Birleşik Devletleri. Hollanda Büyükelçiliği'ni arıyorlar. 'Konsolosluğu biz kapatıyoruz, siz de kapatın' diyorlar" dedi.

"TERÖRE ÇANAK TUTTUNUZ, KORKU YAYDINIZ"

Peki, Dışişleri'nde hangi mesajlar verildi?

Hande Fırat, "Bizim güvenlik makamlarımızla iş birliği yapmanızı beklerdik. Yapmadığınız ve peş peşe bu işi yaptığınız için hem halkta panik yarattınız hem de aslında terör örgütüne çanak tuttunuz denildi" diye konuştu.

9 ÜLKENİN ANKARA BÜYÜKELÇİLERİ VE TEMSİLCİLERİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayımlayan ve/veya bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik ve konsüler temsilciliklerini geçici olarak kapatan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 9 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayımlayan ve/veya bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik ve konsüler temsilciklerini geçici olarak kapatan ABD, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya'nın Ankara büyükelçileri ve temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.

Konuya ilişkin Ankara'nın tepkisi aktarılarak, Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığının altı çizildi.

Ayrıca bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği ve bu tarz yaklaşımların ancak terör örgütlerin sinsi gündemlerine hizmet ettiği vurgulanarak, dost ve müttefik ülkelerden Türk güvenlik birimleriyle işbirliği beklendiği ifade edildi.

Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle bazı ülkeler, konsolosluklarının çalışmalarına ara verme kararı almıştı.