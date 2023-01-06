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Politika

9 saatte adayı belirleme kararı aldılar!

Altılı masa, 10'uncu kez toplandı. 9 saat süren toplantıda, cumhurbaşkanı adayının tespiti için istişarelere başlama kararı alındı!

6 Ocak 2023 Cuma 08:30 - Güncelleme:
9 saatte adayı belirleme kararı aldılar!
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Altılı masa, 10'uncu toplantısını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, DEVA Genel Başkanı Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, son toplantıda 9 saat görüştü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama kararı alındığı, ayrıca 6 Nisan sonrası bir erken seçime karşı oldukları belirtildi. Parlamenter sisteme geçiş sürecine ilişkin yol haritasının da 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Çağdışı olarak tanımlanan başörtüsü yasağının bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki teminatın gerçekleşmesi için tam bir mutabakat içinde olunduğu, bunun için iktidara yeni bir öneri sunulacağı kaydedildi.

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