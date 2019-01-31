'94 ruhu'yla yeni ufuklara

Başkan Erdoğan, partisinin 81 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtıldığı törende, yerel seçim vizyonunu oluşturan 11 maddelik manifestosunu açıkladı. Bugüne kadar “kifayetsiz, plansız, öngörüsüz” zihniyetteki CHP’li belediyeciliğinin vatandaşı oyaladığını vurgulayan Başkan Erdoğan, “CHP çöptür, çukurdur, çamurdur” dedi. Erdoğan, sahneye çıkmadan önce, “Tevazu, Samimiyet, Gayret” vurgusu sahnedeki dev ekranda gösterildi. Yeni dönem AK Parti belediyeciliğinin görseli de ekrana yansıtılırken Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye çıkarak salonu selamladı.

BALONLAR UÇURULDU

Başkan Erdoğan’ın sahneye çıkmasıyla birlikte tribünlerdeki İzmirliler, “Her yer İzmir, her yer Erdoğan” sloganı atmaya başladılar. Erdoğan konuşmasına başlarken, tribünlerden balonlar uçuruldu. Tribünlerden, Erdoğan’ın bugüne kadar parti toplantılarında zaman zaman partililerle birlikte seslendirdiği “Bir şarkısın sen” şarkısı seslendirildi. Özellikle gençlerin, “Dik dur eğilme, Ankara seninle” sloganları karşısında Erdoğan, “Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ve dik duruyoruz endişeniz olmasın” yanıtını verdi. “Ankara seninle gurur duyuyor” sloganları arasında konuşmasına başlayan Erdoğan, sloganlar bir süre daha susmadığı için konuşmasını sürdürmekte zorlandı. Bir süre sonra uyarısı üzerine sloganlar kesilince konuşmasına devam etti. Erdoğan, konuşmasının başından itibaren, AK Parti’nin 31 Mart seçim stratejisinin ana unsurunu oluşturan “Gönül belediyeciliği” vurgusu yaptı. Sloganlara karşı, “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın, ana gayesinin de bu olduğunu belirtirken, Cumhur İttifakı için, “Pazara kadar değil, mezara kadar” vurgusu yaptı.

DERDE DERMAN OLMAK

AK Parti belediyeciliği ile şehirleri geçmişiyle barışık ve geleceği kucaklayacak hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, AK Parti belediyeciliğinde bir “paradigma değişikliği” olduğunu belirtirken, “Bu yaklaşımla, emaneti korumayı ve ehline teslim etmeyi esas alan, hizmeti memur-işçi mesai süresiyle sınırlamayıp 24 saate-7 güne yayan, vatandaşın her derdine derman olmak için çırpınan bir yönetim pratiği sergilenmiştir. Öyle ki bu kadro, belediye çalışanlarının yetişemediği temizlik gibi kimi hizmetlerin aksaksız yürümesini, parti teşkilatlarından gönüllüler vasıtasıyla gerçekleştirecek kadar kendini işine adamıştır” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin ilk kez belediyelerde ağırlığını hissettirdiği 1994 seçimlerine atıfta bulunan Başkan Erdoğan, CHP zihniyetine dikkat çekerek, “Milletimizin karşısına 1994 mahalli idareler seçimlerinde bu ülkenin CHP’den tevarüs ettiği çöp, çukur ve çamurla mücadele diyerek çıktık. CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Öyle devraldık İstanbul’u ve onlardan tamamen arındırdık” dedi.

SUSUZLUĞA DEVAM

Başkan Erdoğan, o dönem CHP’de olan Ankara’nın da İstanbul’dan farklı olmadığını belirtirken, “Ankara da böyleydi. Ama buraları teslim aldık, buralar değişti. Ama teslim alınmayan yerlerde hala susuzluk devam ediyor, işte İzmir. Ama ne Ankara, ne İstanbul’da susuzluk meselesi kalmadı” dedi. ‘Gönül Belediyeciliği’ diyerek milletin huzuruna çıktıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle şehirleri daha ileriye taşımanın sözünü verdiklerini söyledi. Erdoğan, “Hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak, ardından sandıkta oyunu almaktır. Her seçimin bir imtihan olduğunu biliyoruz. 31 Mart 2019 imtihanından başarıyla çıkmak için, geçmişte yaptığımız hizmetlerle yetinmiyoruz. Bu büyük müktesebatın yanında, şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak yeni projeler geliştiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Erdoğan, yeni döneme ilişkin belediyecilik anlayışında getirilen yenilikleri açıklayarak, önümüzdeki dönemde, şehirler için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlanacağını söyledi.

ÖZEL İZLEME SİSTEMİ

Kısa vadeli hedeflerin her yıl, orta vadeli hedeflerin belediye başkanlarının dönemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedeflerin de 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendirileceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulacağını söyledi. Merkezi yönetim birimlerinde 81 ilde yatırımlarının takibiyle ilgili kurulan sisteme belediyelerin de entegre edileceğini kaydeden Başkan Erdoğan, benzer bir sistemin, AK Parti Genle Merkezi’nde de faaliyete geçirileceğini açıkladı.Yeni dönemde ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamayı ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, yeni şehircilik vizyonunu anlattı. Şehirleri, insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerleriyle yoğrulmuş hizmetle donatacaklarını söyledi. Bundan sonraki süreçte, gönül belediyeciliğinde ne kadar mesafe kat edileceğinin önem taşıyacağına işaret eden Başkan Erdoğan, AK Parti belediyelerinin, her insana adaletle hürmet edeceğini, şehrinin ve insanlarının maddi-manevi tüm varlığını kutlu bir emanet olarak görüp sahip çıkacağını vurguladı. Erdoğan, “Herhangi bir kesime ve kişiye değil sadece milletine ve devletine sadakat gösterecek başkanlar yönetecektir” dedi.

YENİ SİYASET DÖNEMİ

Erdoğan, yeni döneme ilişkin şunları söyledi: “Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden anti-demokratik siyaset anlayışının dönemi, inşallah 31 Mart’ta tamamen kapanacaktır. Türkiye’nin, tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. AK Parti olarak, kendi seçim kampanyamızı bu şekilde yürüteceğiz.”