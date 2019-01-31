'94 ruhu'yla yeni ufuklara
Başkan Erdoğan, “Yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, tecrübeli ve vizyoner isimlerle şehirlerimizi daha ileriye taşıma sözünü veriyoruz” dedi, tevazu, samimiyet ve gayretle ‘memleket işi, gönül işi’ sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.
- ŞERİFE GÜZEL
Başkan Erdoğan, partisinin 81 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtıldığı törende, yerel seçim vizyonunu oluşturan 11 maddelik manifestosunu açıkladı. Bugüne kadar “kifayetsiz, plansız, öngörüsüz” zihniyetteki CHP’li belediyeciliğinin vatandaşı oyaladığını vurgulayan Başkan Erdoğan, “CHP çöptür, çukurdur, çamurdur” dedi. Erdoğan, sahneye çıkmadan önce, “Tevazu, Samimiyet, Gayret” vurgusu sahnedeki dev ekranda gösterildi. Yeni dönem AK Parti belediyeciliğinin görseli de ekrana yansıtılırken Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye çıkarak salonu selamladı.
BALONLAR UÇURULDU
Başkan Erdoğan’ın sahneye çıkmasıyla birlikte tribünlerdeki İzmirliler, “Her yer İzmir, her yer Erdoğan” sloganı atmaya başladılar. Erdoğan konuşmasına başlarken, tribünlerden balonlar uçuruldu. Tribünlerden, Erdoğan’ın bugüne kadar parti toplantılarında zaman zaman partililerle birlikte seslendirdiği “Bir şarkısın sen” şarkısı seslendirildi. Özellikle gençlerin, “Dik dur eğilme, Ankara seninle” sloganları karşısında Erdoğan, “Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ve dik duruyoruz endişeniz olmasın” yanıtını verdi. “Ankara seninle gurur duyuyor” sloganları arasında konuşmasına başlayan Erdoğan, sloganlar bir süre daha susmadığı için konuşmasını sürdürmekte zorlandı. Bir süre sonra uyarısı üzerine sloganlar kesilince konuşmasına devam etti. Erdoğan, konuşmasının başından itibaren, AK Parti’nin 31 Mart seçim stratejisinin ana unsurunu oluşturan “Gönül belediyeciliği” vurgusu yaptı. Sloganlara karşı, “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın, ana gayesinin de bu olduğunu belirtirken, Cumhur İttifakı için, “Pazara kadar değil, mezara kadar” vurgusu yaptı.
DERDE DERMAN OLMAK
AK Parti belediyeciliği ile şehirleri geçmişiyle barışık ve geleceği kucaklayacak hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, AK Parti belediyeciliğinde bir “paradigma değişikliği” olduğunu belirtirken, “Bu yaklaşımla, emaneti korumayı ve ehline teslim etmeyi esas alan, hizmeti memur-işçi mesai süresiyle sınırlamayıp 24 saate-7 güne yayan, vatandaşın her derdine derman olmak için çırpınan bir yönetim pratiği sergilenmiştir. Öyle ki bu kadro, belediye çalışanlarının yetişemediği temizlik gibi kimi hizmetlerin aksaksız yürümesini, parti teşkilatlarından gönüllüler vasıtasıyla gerçekleştirecek kadar kendini işine adamıştır” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin ilk kez belediyelerde ağırlığını hissettirdiği 1994 seçimlerine atıfta bulunan Başkan Erdoğan, CHP zihniyetine dikkat çekerek, “Milletimizin karşısına 1994 mahalli idareler seçimlerinde bu ülkenin CHP’den tevarüs ettiği çöp, çukur ve çamurla mücadele diyerek çıktık. CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Öyle devraldık İstanbul’u ve onlardan tamamen arındırdık” dedi.
SUSUZLUĞA DEVAM
Başkan Erdoğan, o dönem CHP’de olan Ankara’nın da İstanbul’dan farklı olmadığını belirtirken, “Ankara da böyleydi. Ama buraları teslim aldık, buralar değişti. Ama teslim alınmayan yerlerde hala susuzluk devam ediyor, işte İzmir. Ama ne Ankara, ne İstanbul’da susuzluk meselesi kalmadı” dedi. ‘Gönül Belediyeciliği’ diyerek milletin huzuruna çıktıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle şehirleri daha ileriye taşımanın sözünü verdiklerini söyledi. Erdoğan, “Hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak, ardından sandıkta oyunu almaktır. Her seçimin bir imtihan olduğunu biliyoruz. 31 Mart 2019 imtihanından başarıyla çıkmak için, geçmişte yaptığımız hizmetlerle yetinmiyoruz. Bu büyük müktesebatın yanında, şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak yeni projeler geliştiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Erdoğan, yeni döneme ilişkin belediyecilik anlayışında getirilen yenilikleri açıklayarak, önümüzdeki dönemde, şehirler için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlanacağını söyledi.
ÖZEL İZLEME SİSTEMİ
Kısa vadeli hedeflerin her yıl, orta vadeli hedeflerin belediye başkanlarının dönemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedeflerin de 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendirileceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulacağını söyledi. Merkezi yönetim birimlerinde 81 ilde yatırımlarının takibiyle ilgili kurulan sisteme belediyelerin de entegre edileceğini kaydeden Başkan Erdoğan, benzer bir sistemin, AK Parti Genle Merkezi’nde de faaliyete geçirileceğini açıkladı.Yeni dönemde ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamayı ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, yeni şehircilik vizyonunu anlattı. Şehirleri, insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerleriyle yoğrulmuş hizmetle donatacaklarını söyledi. Bundan sonraki süreçte, gönül belediyeciliğinde ne kadar mesafe kat edileceğinin önem taşıyacağına işaret eden Başkan Erdoğan, AK Parti belediyelerinin, her insana adaletle hürmet edeceğini, şehrinin ve insanlarının maddi-manevi tüm varlığını kutlu bir emanet olarak görüp sahip çıkacağını vurguladı. Erdoğan, “Herhangi bir kesime ve kişiye değil sadece milletine ve devletine sadakat gösterecek başkanlar yönetecektir” dedi.
YENİ SİYASET DÖNEMİ
Erdoğan, yeni döneme ilişkin şunları söyledi: “Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden anti-demokratik siyaset anlayışının dönemi, inşallah 31 Mart’ta tamamen kapanacaktır. Türkiye’nin, tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. AK Parti olarak, kendi seçim kampanyamızı bu şekilde yürüteceğiz.”
CUMHUR İTTİFAKI'NA BAĞLILIĞIMIZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ
Başkan Erdoğan, “Cumhur İttifakımız aynı zamanda bizim beka meselemizdir. Bu süreçte, ülkemizin bekasının ve milletimizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakına bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda üst üste çok büyük saldırılara maruz kalan ülkemizin istikrar ve güven ortamının devamına, her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna inanıyoruz” diyerek tüm partilerle bir kez daha Cumhur İttifakı’na sahip çıkılması gerektiği mesajını vermiş oldu.
KİFAYETSİZ, PLANSIZ, ÖNGÖRÜSÜZ ZİHNİYET OYALADI
AK Parti’nin yeni dönem belediyecilik anlayışından önce, şehirlerin bugün gelinen noktadaki sıkıntılarına işaret eden Erdoğan, “Bize göre şehirlerimizin uzun süredir malul olduğu sıkıntıların temelinde, insan fıtratının bir kenara bırakılıp bireysel hırslar elinde şekillendirilmesi yatıyor. Milletin değerlerine sahip çıkmayanların, şehircilik mirasına sahip çıkması, zaten işin tabiatına aykırı olurdu. Türkiye, uzun süre yönetimine hakim olan vizyonsuz, öngörüsüz, kifayetsiz, plansız, istikrarsız zihniyetler elinde örselenmiş ve oyalanmıştır” dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE TÜRKİYE DEĞİŞTİ
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısının açılış konuşmasında, bugün yeni bir yola aşkla çıkmanın ve yeni bir zafer için hazırlanmanın tanıtımını yaptıklarını söyledi. Ünal, Başkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine değinerek, şunları söyledi: “İstanbul’da bir şey değişti, Türkiye’de her şey değişti, bir anlayış değişti, bir bakış açısı değişikliği ortaya çıktı. İnsana ve şehire bakış açısı değiştiğinden Türkiye’de her şeyin değiştiğini gördük. 1994’te Türkiye çöpü, çukuru ve çamuru konuşuyordu ama bugün geldiğimiz Türkiye’de biz altyapısı tamamlanmış, eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda değişim yaşamış şehirleri, şimdi değer üreten şehirleri ve şimdi artık kültür ve sanat üreten şehirleri konuşuyoruz.” Şehirlerin taleplerini, kimliğini ve tarihi dokusunu koruduklarını belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkanımız bir şey söyledi, ‘Gönül Belediyeciliği’ dedi. Gönül kelimesi sadece Türkçede olan bir kelimedir. Biz, işimizi gönülden yaparız, gönüle gireriz, gönüller kazanırız, gönül kırmayız ve ‘gönül rahmanın evidir” deriz. Şimdi gönül belediyeciliği ile yolumuza devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki büyük değişimler ve tarihi değişimler büyük liderle gerçekleşir. Türkiye, büyük ve tarihi değişimini Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’nin kadrolarıyla gerçekleştiriyor. Kampanyamız hayırlı olsun.”
SALONDAN NOTLAR...
GÜVENLİK İÇİNDE GEÇİŞ: Tören için Ankara’ya gelen partililer, sabah erken saatlerden itibaren salonu doldurmaya başladı. Salona girişler, bakanlar, milletvekilleri, parti yöneticileri, adaylar ve partililer için ayrılan bölümlerden güvenlik aramalarından geçirilerek gerçekleştirildi. Salon, “Memleket işi, gönül işi”, “Korumak v yaşatmak için çevreye saygılı şehirler”, “gönülden yaparsan gönüller kazanırsın”, “Değer üreten şehirler”, “Tüm canlılara kucak açan şehirler”, “Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket”, “Ak kadınlar yorulmaz, liderini bırakmaz”, “Ben değil biz olacağız, istikbale koşacağız” “Ak gençliğin enerjisi Türkiye’nin geleceği” yazılarıyla süslendi. İstiklal marşı ve saygı duruşuyla başladı. İstiklal Marşı’nın bitiminde, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı atıldı. Törenin açış konuşmasını Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yaptı.
ERDOĞAN’IN ‘GÖNÜL YOLCULUĞU’ FİLMİ: Mahir Ünal’ın konuşmasının ardından Erdoğan’ın siyaset yolculuğunu anlatan film gösterildi. Filmde Erdoğan’ın siyaset yasağı almasına yol açan şiir okuduğu görüntü ve Davos Zirvesi’ndeki “One Minute” çıkışı salondan büyük alkış aldı.
ŞARKILAR BEĞENİYE GÖRE SIRALANACAK: AK Parti’nin seçim şarkıları ilk kez salonda dinletildi. Salondan gelen beğeni düzeyine göre meydanlarda çalınması için sıralama yapılacağı belirtildi.
GENÇLERE ‘RAP’ PARÇA: Seçim şarkıları içinde, özellikle gençlere yönelik olarak Resul Aydemir’in “Rap” tarzındaki parçası dikkat çekti.
ADAYLAR TEK TEK SAHNEYE: Başkan Erdoğan’ın gelişinden önce tüm il, ilçe ve belde belediye başkan adayları alfabetik sırayla sahneye çağrıldı.
BİNALİ YILDIRIM ALKIŞI: İllerin adayları tanıtılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meclis Başkanı Binali Yıldırım, salondan en yoğun alkışı alan isim oldu.
BÜTÜN TEŞKİLATLARA ÇALIŞIN TALİMATI
Erdoğan, “Seçim gecesine kadar evde, sokakta her yerde milletimizle birlikte olun. Ulaşmadık, derdini dinlemedik hiçbir vatandaşı bırakmayın. Seçimden sonra da bu anlayışın aynen devamını istiyorum. Gittiğiniz her yerde şahsımın temsilcisi olarak vatandaşlarıma selamlarımı iletin” şeklinde konuştu.
MODERN ŞEHİRLER MEYDANA GETİRDİK
Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı’na katılmak için geldiği spor salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, “Bizim merkezi yönetimde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Biz geldik ve modern şehirler meydana getirdik” dedi.
İŞTE SEÇİM MANİFESTOSU
11 maddeden oluşan seçim manifestosunu Başkan Erdoğan, tek tek şöyle açıkladı:
ŞEHİR PLANLARI: Şehir Planları uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız.
ALTYAPI VE ULAŞIM: Altyapı ve Ulaşım konusu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız. Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız.
KENTSEL DÖNÜŞÜM: Kentsel Dönüşüm projelerini, şehirlerimizi hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz.
BENZERSİZ ŞEHİRLER: Benzersiz Şehirler hedefimiz doğrultusunda, her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız. Planları, altyapı ve üstyapı projelerini, şehirlerimizin asli karakterlerini güçlendirecek şekilde tasarlayacak, koruyarak yaşatmayı esas alacağız.
AKILLI ŞEHİRLER: Akıllı Şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye hizmetlerine erişimden, ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Teknolojinin imkanlarını, özellikle de yerli çözümleri teşvik ederek, şehirlerimizin emrine sunacağız.
ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER: Çevreye Saygılı Şehirler ile, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmemizi sağlayacağız. Şehirlerimizi yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların çevreyi kirletmesine engel olacağız.
SOSYAL BELEDİYECİLİK: Sosyal Belediyecilik anlayışımızı, tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde genişleteceğiz. Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakmayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız.
YATAY ŞEHİRLEŞME: Yatay Şehirleşme yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacaktır. Gönüllerimize hitap eden mekânlar bütünü olan şehirlerimizi, toprakla daha çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştireceğiz.
HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM: Halkla Birlikte Yönetim ilkesiyle, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. Bilhassa, insanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük projelerde, bu istişare yöntemini mutlaka kullanacağız.
TASARRUF VE ŞEFFAFLIK: Tasarruf ve Şeffaflık yeni dönemde belediyelerimizde çok daha önemli bir yönetim ilkesi haline gelecektir. Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta yetiminden gazisine, işçisinden yaşlısına herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız.
DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER: Değer Üreten Şehirler ile AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getireceğiz.
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