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AB, Türkiye ile iş birliği ve bağlarını sürdürme konusunda kararlı

1 Aralık'ta göreve başlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Türkiye'ye düzenledikleri ilk ziyarette ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

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AB Türkiye Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Schinas ve Johansson'un Ankara'da verimli görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilerek, ikilinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı ve TBMM Başkanvekili Levent Gök tarafından kabul edildiği belirtildi.
 
 
Açıklamada, "Ziyaret, AB'nin aday ülke, stratejik ortak ve komşu Türkiye ile iş birliği ve bağlarını sürdürme konusunda kararlı olduğunu somut bir şekilde göstermiştir." ifadesine yer verildi.
 
Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğuna vurgu yapıldı
 
AB'deki yeni siyasi dönemin bu kararlılığı tekrar yenileme açısından bir fırsat olduğu kaydedilen açıklamada, Komisyonun görevi devraldığı ilk haftada Türkiye'ye ziyaret düzenlemesinin de bunun bir göstergesi olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, Schinas ve Johansson'un ziyaret kapsamında Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu tekrar vurguladığına dikkati çekilerek, AB'nin de Türkiye'deki sığınmacılara destek mekanizmasını güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğinin altı çizildi.
 
"AB desteğini sürdürmeli"
 
Schinas ve Johansson'un sığınmacılar bağlamında ihtiyaçların süreceğinin farkında olduğu kaydedilen açıklamada, "Söz konusu ihtiyaçlara ilişkin AB desteğini sürdürmeli." vurgusu yapıldı.
 
Açıklamada, Türkiye ve AB'nin 2016 göçmen mutabakatına olan bağlılığını yinelediği ifade edildi.

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