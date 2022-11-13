AB ve NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajları

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'dan dehşet verici haberler aldıklarını belirtti.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Michel, üzüntü verici bu zamanda Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İstanbul'dan şoke edici görüntüler geldiğini belirterek, Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini bildirdi.

Stoltenberg, "NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra zor zamanlarda Türk halkının yanında olduklarını kaydetti.

Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediğini aktaran Varhelyi, yaralılara da acil şifa diledi.