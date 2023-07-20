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Politika

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ana gündem maddelerimizden biri Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bugün Türkiye, Ukrayna, Rusya, Lincoln ve Çin ile birlikte ana gündem maddelerimizden biri. Önce Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ve vize sorunlarına bakmak zorundayız” dedi.

IHA20 Temmuz 2023 Perşembe 15:08 - Güncelleme:
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ana gündem maddelerimizden biri Türkiye
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Borrel, toplantıda Çin, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve AB ile Türkiye ilişkilerinin ele alınacağını söyleyerek, "Yaz aylarının ardından tekrar toplanacağız ve Türkiye yeniden gündemimizde olacak. Bugün de Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl yeniden ele alacağımızı konuşacağız. Türkiye hakkında konuşmayalı uzun süre oldu. Bugün Türkiye, Ukrayna, Rusya, Lincoln ve Çin ile birlikte ana gündem maddelerimizden biri" dedi.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğine değinen Borrell, "Ukrayna'nın AB'ye üyeliği bütün komşularımızda yeni dinamikler oluşturur. Eğer Ukrayna üye olursa bu tüm Balkanların üyelik sürecini hızlandırır. Tabii özellikle Türkiye de bu oyunun bir parçası olmak istiyor. Önce Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ve vize sorunlarına bakmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE SONUNDA İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİNİ KABUL ETTİ"

Karadeniz'deki Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Borrell, "Karadeniz limanları kapatılırsa o zaman biz de limanlarımızdan Ukrayna'ya ve komşu ülkelere tahıl ihracatı kapasitemizi arttırmak durumunda kalırız. Bu Ukrayna için büyük çaba demek. Ukrayna'ya tahıl sevkiyatı konusunda sınırların açılmasını sağlayarak daha fazla katkıda bulunmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliği hakkında da konuşan Borrell, "Türkiye sonunda İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etti" dedi.

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