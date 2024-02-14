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Politika

ABB Başkan adayı Altınok, 14 çiftin nikahını kıydı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sevgililer Günü'nde 14 çiftin nikahını kıydı.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
ABB Başkan adayı Altınok, 14 çiftin nikahını kıydı
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Keçiören'deki bir alışveriş merkezinde Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, nikah töreni öncesi çiftlere hitap eden Altınok, "aile" kurumunun önemine dikkati çekti.

Altınok, 14 Şubat'ın sembolik bir gün olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sevgi tohumlarının çoğalmasına vesile olsun. Birbirimizi daha çok sevmemize vesile olsun. Birbirimize daha çok saygılı olmamıza vesile olsun. Birbirimizi anlamamıza vesile olsun. Kalp kıran, gönül yutan değil, gönüller alanlardan olmamıza vesile olsun. Yardımlaşmamıza, kaynaşmamıza, birliğimize, beraberliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Bir gün Sevgililer Günü değil, her gün Sevgiler Günü olması lazım."

Altınok, nikahlarını kıydığı çiftlere mutluluklar diledi.

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