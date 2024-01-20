ABB başkan adayı Altınok'tan sahte anket uyarısı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, "Rehavete kapılmak yok. Son seçimde 65'e 35, bu sefer 75'e 25 için hazır mısın Sincan? İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. Altınok makamda değil, Sincan'ın sokaklarında olacak." dedi.

Altınok ve beraberindekiler, Sincan Belediye Kültür Evi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Altınok, sahte anketlerle algı yapıldığını belirterek, "Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de anketler vardı biliyorsunuz. Anket neresi biliyor musunuz? Anket Sincan'dır. Azı 70, çoğu en az 75 oy çıkaracak Sincan bize." diye konuştu.

Sincan'da parti teşkilatının 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne hazır olduğunu vurgulayan Altınok, "İnşallah Sincan en az yüzde 70 yapacak mı? Cumhur İttifakımızla beraber, sevdamız sokaktaki çocuklarımıza, gençlerimize dokunmaktır. Toplumun her kesimiyle her yerde buluşmak, eserler ve hizmetler yapmaktır." ifadelerini kullandı.

ABB'nin bütçesinin Sincan Belediyesi bütçesinin 60 katı büyüklüğünde olduğunu kaydeden Altınok, son 5 yılda ABB tarafından Sincan'a yapılan bir yatırım olmadığını savundu. Altınok, "İnşallah bu 5 yılda Sincan'ın alamadığı hizmeti de telafi edeceğiz. Verilmeyen hakkınızı vereceğiz. Ayrıca Saraycık-Peçenek üzerinden Sincan-Eskişehir yoluna bağlantı talebi var. Bunları da Rabb'im nasip ederse yapacağız." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Sincan'da yüzde 75'e 25'lik bir oy oranını yakalamayı hedeflediklerini anlatan Altınok, bunun için kapı kapı dolaşıp çalışacaklarını ifade etti. Altınok, "Rehavete kapılmak yok. Son seçimde 65'e 35, bu sefer 75'e 25 için hazır mısın Sincan? İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. Altınok makamda değil, Sincan'ın sokaklarında olacak onu da söyleyeyim." şeklinde konuştu.

Turgut Altınok'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri Murat Alparslan ve Ahmet Fethan Baykoç ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan eşlik etti.