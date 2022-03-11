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Politika

ABD basını Başkan Erdoğan-Biden görüşmesini böyle gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki telefon görüşmesi ABD basınında geniş yankı uyandırdı. ABD basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye'ye uygulanan haksız yaptırımları kaldırın' çağrısına dikkat çekti.

11 Mart 2022 Cuma 08:37 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 08:37
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 16. gününde devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ABD medyasında yer buldu.

Washington Post, "Erdoğan Biden'dan Türkiye'ye yönelik 'haksız' yaptırımları kaldırmasını da istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Reuters görüşmeye ilişkin, "Erdoğan, Biden'a Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik 'haksız' yaptırımları kaldırma zamanının geldiğini söyledi" dedi.

CNN ise, "Türk lider Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmede Ukrayna hakkındaki 'ortak endişeleri' tartıştı" başlığına yer verdi.

Wall Street Journal, "Türkiye Rusya-Ukrayna anlaşmazlığının çözümünde rol arıyor, ABD ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Liderlerden Rusya-Ukrayna diplomasisi! Başkan Erdoğan, Biden ile görüştü

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