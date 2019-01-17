10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3784
  • 6,1441
  • 223.436
  • 96.868
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

ABD Başkanı Trump Kuzey Kore lideri Kim ile ikinci zirveyi duyurabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın, birkaç gün içerisinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile büyük ihtimalle mart ya da nisanda Vietnam'da düzenlenecek ikinci bir zirveyi duyurabileceği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Washington Post'da yer alan haberde, bu hafta ABD'yi ziyaret etmesi beklenen Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol ile yapılacak görüşmenin akabinde, Trump'ın Kuzey Kore lideri ile yapılacak ikinci bir zirveyi duyurabileceği belirtildi.

Kim Yong-chol'un ziyaretinde Kuzey Kore liderinden ABD Başkanına bir mektup getirmesinin beklendiğinin aktarıldığı haberde, Trump'ın birkaç gün içerisinde, Kim ile büyük olasılıkla mart ya da nisanda Vietnam'ın Danang kentinde düzenlenecek ikinci bir zirvenin haberini verebileceği kaydedildi.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın, Kuzey Koreli elçi ile bir araya gelmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde ayrıca adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisinin "Kuzey Kore'nin kesin ve tam olarak doğrulanmış şekilde nükleersizleştirilmesi hedefimiz konusunda ilerleme kaydetmeye çalışıyoruz ve Başkan, belirlenecek bir yer ve zamanda Kuzey Kore lideri Kim ile ikinci zirvede tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyor." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Güney Kore basınında bu hafta çıkan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol'un, bu hafta Washington'da bir araya gelmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Pompeo ve Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim'in kasımda New York'ta bir araya gelmesi planlanıyordu. Ancak Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin düzenlenmesinin ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının ele alınacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kılıçdaroğlu´nun ´tarafsızlık´ yalanı tescillendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Müthiş proje: 2 büyük il hızlı trenle birbirine bağlanacak

Müthiş proje: 2 büyük il hızlı trenle birbirine bağlanacak

Trump, birkaç gün içerisinde duyurabilir

Trump, birkaç gün içerisinde duyurabilir

Dev projenin "kule kesonu" denizle buluşuyor

Dev projenin 'kule kesonu' denizle buluşuyor

Almanya'dan Türkiye’ye talep arttı

Almanya'dan Türkiye’ye talep arttı

'Pompeo'nun buna müdahale hakkı yok'

'Pompeo'nun buna müdahale hakkı yok'

'CHP'den belediye teslim aldım, ilk haciz memurları geldi'

'CHP'den belediye teslim aldım, ilk haciz memurları geldi'

ABD'den Rusya ve Çin'e karşı 'hipersonik' hamlesi

ABD'den Rusya ve Çin'e karşı 'hipersonik' hamlesi

'Uydu gönderme programıyla balistik füze denemesi yapıyor'

'Uydu gönderme programıyla balistik füze denemesi yapıyor'
 

POPÜLER HABERLER

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Tarihi deliller bu depolarda saklanıyor

Tarihi deliller bu depolarda saklanıyor

Anneye 7 bin 220 TL

Anneye 7 bin 220 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA