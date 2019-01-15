'ABD Başkanı’nın açıklaması hastalıklıdır'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Trump’ın küstah teddidini sert ifadelerle eleştirdi. Kurtulmuş, şunları vurguladı: “ABD’nin ulusal çıkarları gereği askerlerini çekmekse bunun terör örgütüyle ne ilgisi var? ABD’nin orada bulunma nedeni DEAŞ’le mücadele değil mi ki, burada DEAŞ’le en çok mücadele eden Türkiye’dir. Orada da samimi değil bunlar. Gerçekten cehalet kokan ve pervasız bir kötülüktür. NATO çerçevesinde müttefikliği olan iki ülkedir. Sayın Trump bu açıklamasını umarım tashih eder. Türkiye’nin ulusal çıkarlarıyla, ABD’nin ulusal çıkarlarıyla örtüşmektedir. ABD’nin milli menfaatleri daha fazla parçalanmış Ortadoğu’dan yanadır. Trump’ın maksadını aşan açıklamalarından bunu gayet iyi anlıyoruz. Trump’ın açıklaması her bakımdan hastalıklı bir açıklamadır.