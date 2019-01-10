Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin doğusuna yapacağımız operasyon ABD'ye bağlı değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Suriye'nin doğusunda) Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil.
- AA
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