Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin doğusuna yapacağımız operasyon ABD'ye bağlı değil Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Suriye'nin doğusunda) Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil.