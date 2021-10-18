ABD dahil 10 ülkeden küstah çağrı! Türkiye'den çok sert tepki: Haddiniz değil

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:53 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 10:04

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrıldı.

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilerin, yarın sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor.

ŞENTOP: BÜYÜK BİR HADDİNİ BİLMEZLİK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'de 'devam eden dava' hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın" sözleriyle büyükelçiliklerin açıklamasına tepki gösterdi.

BAKAN GÜL: HİÇBİR BÜYÜKELÇİNİN HADDİ DEĞİLDİR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, büyükelçilerin telkinde bulunmak sorumluluğu olmadığını belirterek, "Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir" dedi.

BAKAN SOYLU: HUKUK ANLAYIŞINA GÖLGE DÜŞÜRMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" diye duruma tepki gösterdi.

ÖMER ÇELİK: YANLIŞ BEYANATLARI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE REDDEDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

"Ülkemizde görev yapan diplomatların, Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez" ifadesini kullanan Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen bir hukuk devleti ve Türk yargısının bağımsız olduğunu vurguladı.

Türkiye'de görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz. Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur."

"HADDİNİ, HUDUDUNU BİLMEK HERKESİN VAZİFESİDİR"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülmekte olan bir dava ile ilgili tavsiye ve telkinde bulunan diplomatlar, bilmeliler ki yaptıkları anayasal bir suçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti; anayasal düzenini, mahkemelerinin bağımsızlığını hiçe sayabilecekleri bir devlet değildir. Haddini, hududunu bilmek herkesin vazifesidir." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı büyükelçiliklerin Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Görevli bulundukları ülkenin bağımsızlığına sadakat göstermek zorunda olan ve 'yargı bağımsızlığından' söz eden bazı ülkelerin büyükelçileri, hadlerini aşarak 'siyasetin yargıya müdahalesini' talep etmişlerdir. Türkiye'de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler."