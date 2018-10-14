ABD doları silah yaparak Filistin’i yok edemeyecek

Yıldırım, İsviçre’nin Cenevre kentindeki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Koordinasyon Toplantısı’nda ABD’nin uluslararası dolaşımda bulunan doları bir silah olarak kullandığını, dünyada müttefiki azalan ABD, tek müttefiki olan dolara sarıldığını kaydetti.

TÜRKİYE’DEN TAM DESTEK

Yıldırım,”ABD’nin tek müttefiki dolar. Onunla ülkelere ayar vermeye çalışıyor” diye konuştu. İSİPAB toplantısında acil gündem olarak önerilen “Filistin ile Dayanışma ve Yeniden İhya Etme Programı”na da tam destek verdiklerini aktaran Yıldırım, “ABD bütün kanalları kullanarak, para musluklarını keserek, elindeki gücü doları silaha dönüştürerek, Filistin’in varlığını yok edemez. Kudüs’ü oldu bittiyle İsrail’e teslim edemez. Bunun böyle bilinmesi lazım” ifadesini kullandı. Yıldırım, FETÖ’nün ele başının ABD’de yaşandığını hatırlatarak “ABD topraklarında halen bugün de faaliyetlerini rahatça sürdürebiliyor. Dünyanın her yerinde 160’tan fazla ülkede maalesef, bunlar varlıklarını sürdürüyorlar” dedi. İslam coğrafyasının sorunlar yumağı olduğunu dile getiren Yıldırım, bunlara örnek olarak Suriye, Filistin, Lübnan, Yemen, Ürdün, Irak ve Libya’yı gösterdi. Suriye’deki iç savaşta en büyük bedeli Türkiye, Ürdün ve Lübnan’ın ödediğini hatırlatan Yıldırım, “ABD’nin ödediği bir bedel var mı? Diğerlerinin ödediği bir bedel var mı? Yok” diye konuştu.

TAM BİR SAÇMALIK, ZIRVA

ABD’nin DEAŞ bahanesiyle terör örgütü PYD/PKK’yı silahlandırmasını”stratejik değil taktiksel bir ortaklık” diye açıklamaya çalıştığını anlatan Yıldırım, “Tam bir zırva, tam bir saçmalık. Terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek nerede görülmüş.Yarın o terör örgütünü yok etmek için ne yapacaksınız? Başka bir örgüt mü icat edeceksiniz?” diye sordu.