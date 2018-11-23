ABD dünyanın ayarını bozdu

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, NTV ve Özgencil Grup iş birliğiyle ikincisi düzenlenen Ege Ekonomik Forum’u, dün İzmir’deki bir otelde başladı. Forumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Ekonomik Forum’unun ilk toplantısına başbakan olarak katıldığını hatırlattı. Forumun konu başlığının “Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Değerlendirmeler” olarak belirlendiğini ancak küresel gelişmelerin mutluluk verici noktada olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

KEYFİ KARARLAR

“Özellikle ABD’de yapılan seçimlerden sonra dünyanın ayarı bozuldu. Bilhassa korumacılık, günübirlik alınan keyfi kararlar, zaten küresel iş dengesi çoktan beri bozulmuştu, dünyada her gün yeni krizlerin ve yeni öngörülemez bir sürecin başlamasını da hızlandırmaya başladı. ABD’nin bölgemize yönelik, doğu komşumuza İran’a yönelik yaptırım kararı, Rusya’ya ve bu bölgeye ekonomiyi, döviz kurunu, doları kullanarak uyguladığı doğrudan ve dolaylı baskılar ve yaptırımlar bölgesel gelişmeleri olumsuz yönde etkilemektedir.”

Türkiye’nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002’de bu yana 3 kat bü yüdüğünü ve Türkiye’nin kim ne derse desin 16 yıllık bir başarı öyküsünün bulunduğunu söyleyen Yıldırım “Ülkemizin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için her türlü terörle etkin mücadele ediyoruz. Bu bizim için bir beka meselesidir. PKK da FETÖ de DEAŞ da her türlü terör örgütü bu ülkeni başının belasıdır, ülkemizin birliğinin kardeşliğinin beraberliğinin düşmanıdır. Hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

‘AYAĞINIZI DENK ALIN’

“Koca Piri Reis” araştırma gemisinin 40. hizmet yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Yıldırım: “Doğu Akdeniz’de KKTC’nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir. Kıbrıs Adası etrafındaki münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka ve mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney’in anlaşması gerekiyor. Bu, bir kırılma noktasıdır. Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir.”