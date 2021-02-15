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Politika

ABD ile Türkiye arasında görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 19:42 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:00
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu, Blinken'ı yeni görevi münasebetiyle tebrik etti.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu ve Blinken, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularını da ele aldı.

ABD'nin yeni yönetimi ile karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalındığının vurgulandığı görüşmede, ABD tarafının son dönemde yaptığı açıklamalardan duyulan rahatsızlık da dile getirildi.

İki bakanın, ilerleyen günlerde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı şekilde görüşme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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