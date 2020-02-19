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Politika

ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed rejimine 'Gözlem noktalarına saldırılara son ver' çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.

19 Şubat 2020 Çarşamba18:57 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 19:13

Lastiği patlayan araca yardım edenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

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