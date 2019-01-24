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ABD, İranlı gazeteciyi serbest bıraktı

ABD tarafından 10 gündür gözaltında tutulan ABD doğumlu İranlı gazeteci Marzieh Hashemi serbest bırakıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD tarafından 10 gündür gözaltında tutulan, İran Radyo Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı İngilizce yayın yapan Press TV sunucusu ve gazeteci Amerikan asıllı İranlı Marzieh Hashemi serbest bırakıldı.
 
Ailesinin İran devlet televizyonuna yaptığını açıklamada, “Marzieh Hashemi kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı ve Vaşhington’da ailesiyle birlikte bulunuyor.” ifadesi kullanıldı. Hashemi’nin, FBI tarafından yürütülen gizli bir soruşturmada kritik bilgiye sahip olduğu gerekçesiyle "maddi tanık" olarak gözaltına alındığı bildirildi.
 
Press TV’nin aktardığına göre, cuma günü protestoya katılmak için Vaşhington’da kalacak olan Hashemi, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde bulunan göstericileri protesto planlarına bağlı kalmaya çağırdı.
 
16 Ocak 2018 tarihinde ABD polisi, hasta kardeşi ve diğer akrabalarını ziyaret etmek için ABD’ye giden Marzieh Hashemi’yi Lambert–St. Louis Uluslararası Havaalanı’nda gözaltına almıştı. FBI tarafından Vaşington’daki bir gözaltı tesisine sevk edilen Hashemi, 10 gündür gözaltında tutuluyordu.

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