ABD kanalına konuştu! ''Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyoruz''

9 Eylül 2021 Perşembe 11:10 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:10

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD kanalı Bloomberg'e konuşan Bakan Şükrü, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden normale döndürülmesi noktasında "gayretli" olduklarını söyledi.

"İLİŞKİLERİN YENİDEN TESİSİ İÇİN GEREKLİ BİR FORMÜL BULMAYA İSTEKLİYİZ"

İkinci tur görüşmelerinin sonucunu değerlendirmeyi sürdüreceklerini ifade eden Mısırlı Bakan, Şükrü, "İki ülke arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çözüm ve gerekli bir formül bulmaya istekliyiz. Öncelikle ikili ilişkiler bağlamında Türkiye'nin belirli tedbirleri bir şekilde ele alması gerekiyor. Sorunların çözülmesinden memnun olduğumuzda, bu daha fazla ilerlemenin kapısını aralayacaktır" dedi.

TÜRKİYE-MISIR İSTİKŞAFİ İSTİŞARELERİNİN İKİNCİ TURU ANKARA'DA TAMAMLANDI

Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Mısır istişarelerinin ikinci turunun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlendiği belirtildi.

Görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konuların da ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır."

- İLK TUR İSTİŞARELER KAHİRE'DE YAPILMIŞTI

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır." ifadelerine yer verilmişti.