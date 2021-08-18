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Politika

ABD, Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan-Biden anlaştı' iddiasını yalanladı

ABD, Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında göçmen anlaşması iddiasını yalanladı. Açıklamada, 'Erdoğan ile Biden arasında bir anlaşma iddiası temelsizdir.' denildi.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:16 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:38
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile ABD arasında Afgan mülteci ve göçmenler konusunda anlaşma ve pazarlık yapıldığına dair iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişi geliyor. (Recep Tayyip) Erdoğan, (Joe) Biden ile görüşmesinde Afganların gelmesini kabul ettiler. Bunu uzun süre gizlediler. Sonra ABD yetkilisi açıklama yaptı. 1 milyon Afgan Türkiye'ye gelecek aralarından seçip alacaklar, kalanı burada kalacak. Köleliği parayla mı yapacaksın? Devletin saygınlığını parayla mı satacaksın?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afgan göçmenler konusunda ABD Başkanı Joe Biden'la pazarlık yaptığını öne sürmüştü.

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