'ABD Kürtleri değil katilleri koruyor'
Suriye’den çekilme kararı sonrası baskılara maruz kalan Trump, gündem değiştirmek için Türkiye’ye ekonomik savaş tehdidi savurdu. Geçmişteki ekonomik operasyonların itirafı niteliğindeki küstah tehditle Trump, Kürtlerin düşmanı YPG/PKK’lı teröristlere sahip çıktı.
19 Aralık 2018’de aldığı ‘beklenmedik’ bir kararla Suriye’den Amerikan askerlerini çekeceğini ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, aradan geçen 26 günde birbiriyle çelişen açıklamalara imza attı. Son olarak Amerika’nın Suriye’den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump’tan tepki çeken bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump “DEAŞ’ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye’den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kürtler’e saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler’in de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz. Rusya, İran ve Suriye, ABD’nin doğal düşmanları DEAŞ’ı Suriye’de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz” ifadelerini kullandı.
BASKIYA DAYANAMADI
Siyaset tarihinde eşine az rastlanır ‘geri vites’ örneği gösteren ABD; Afganistan, Pakistan ve Irak’tan askerlerini çekeceğini açıklamasına rağmen bu ülkeleri işgal etmeye devam ediyor. Son olarak Trump’ın işgal ettiği Suriye’den ani çekilme kararının ardından ABD’nin güvenlik ve dış politikasında etkili olan Kongre ve özellikle İsrail rahatsız oldu. Siyonist İsrail’in ‘derin’ lobileri Trump’ı bu kararından vazgeçirmek için harekete geçti. Trump, üzerindeki baskıyı absorbe etmek için “Artık Suriye’den çekiliyoruz ama hiçbir zaman çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim” açıklamasında bulundu. Geri çekilmeden ‘geri vitese’ evrilen süreç şöyle başladı:
HÜKÜMET KAPALI
Türkiye’ye yönelik dün attığı “Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz” tweet ile sözde tehdit eden Trump’ın Amerika’sında bütçenin geçmemesi nedeniyle, federal hükümet 23 gündür kapalı. Başkan Trump’ın Meksika sınırına yaptırmak istediği duvarın Demokratlar tarafından istenmemesi nedeniyle yeni bütçe, Senato’nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nden hâlâ geçmedi. Trump, son hamlesi ile hem Siyonist İsrail’in ‘derin’ lobilerine zeytin dalı uzattı hem de ‘Meksika çıkmazı’na giren federal hükümetin kapalı olması nedeniyle iç politikada dikkatleri başka yöne çekti.
PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİLER
İktidara geldiğinden beri uluslararası teamülleri hiçe sayan ve ‘sağlıklı olmayan’ saldırgan bir dış politika izleyen Trump, ABD’de de zora girdi. Geri çekilme konusunda kendi inisiyatifiyle karar alan Trump’ın bunu yönetim kademelerine danışmadığı ve bu kararın olgunlaştırılmadan alındığı iki istifayla ortaya çıktı. Trump, beklenmedik hamlesi İran’ın Suriye’de etkisi kırılmadan bu ülkeden çıkılmamasını savunan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başta olmak üzere yakın çalışma ekibi tarafından da olumlu karşılanmadı. Ardından Savunma Bakanı James Mattis ve ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Koordinatörü Brett McGurk görevlerinden istifa etti.
GRAHAM DUYURDU
23 Aralık 2018’de ABD Başkanı Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesi ‘geri vites’in ilk sinyalini vermişti. Trump’ın görüşmenin ardından attığı tweet ile “çekilmenin yavaş ve yüksek bir koordinasyon içinde gerçekleştirileceğine” vurgu yapmıştı. Bir gün sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton 24 Aralık’ta, kabine üyelerini ‘rahatlatan’ bir not göndererek özetle ‘Suriye politikamız değişmedi’ mesajı verdi. Akabinde altı gün sonra Trump’ın kuvvetli destekçisi Güney Carolina senatörü Lindsey Graham kendisiyle yaptığı görüşmenin ardından ‘Trump’tan öğrendiklerini’ 30 Aralık’ta tweet atarak duyurdu. Graham “Başkan, Suriye’den çekilmenin şu hususları güvence altına alarak gerçekleşmesini sağlayacaktır: Bir, DEAŞ kalıcı olarak ortadan kaldırılacaktır. İki, İran arka cepheyi doldurmayacaktır. Üç, Kürt müttefiklerimiz korunacaktır” tweetini ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo’nun 3 Ocak’ta sarf ettiği “Başkan, Türklerin Kürtleri katletmesini önlememizin önemini de vurguladı” şeklindeki demeci izledi.
AMERİKA FRENE BASTI
Siyonist İsrail ve lobisi tarafından kuşatılan Trump’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 6 Ocak Pazar günü İsrail’de yaptığı açıklamada “ABD askerleri, Suriye’nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek” diyerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs’teki görüşmesi öncesi buzları eritti. Bolton, bu sözleri Ankara ziyaretinden bir gün önce sarf etmiş olması Graham’ın tweet mesajında vurguladığı Trump’ın güvence verdiği üç noktayla da birebir örtüşmesi dikkat çekti. İran’ın bölgede nüfuz kazanmasını istemeyen Netanyahu’nun bu çerçevede ABD Kongresi’ndeki Yahudi lobisini devreye soktuğunu gösterdi. Son 26 günde yaşanan gelişmelere göre Amerikan sistemi frene basarak, Başkan Trump’ı kamuoyu karşısında zor duruma sokmayacak ölçüler içinde bir orta yol formülü arayışına girdiğini ve sıkıştığı iç ve dış politikada nefes alma manevrası olduğunu ortaya koydu.
Pompeo: Açıklamalarını kendisine sorun
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yönelik “Dünya genelinde bir çok yerde yaptırımlar uyguluyoruz. Sanırım, bu türden adımlardan bahsediyor ama yine de (Trump’ın) kendisine sormalısınız” ifadelerini kullandı.
FİNANSAL OPERASYON
Papaz Andrew Brunson ile ikili ilişkilerin gerildiği dönemde de tehdit dilini kullanan Trump, serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye geniş yaptırımlar da bulunacağını belirtmiş ve “Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye’den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil” açıklamasında bulunmuştu. Trump, uluslararası hukuka ve teamüllere aykırı bir şekilde Türkiye’deki kurları hedef almıştı.
KÜRTLERİN HAMİSİ TÜRKİYE
ABD, Türkiye’nin PYD/YPG terör örgütü PKK’nın devamıdır çıkışını başka bir noktaya çekmek için kolları sıvadı. Suriye’den geri çekilme kararının ardından yeni argümanlar arayan ABD, bunu Kürtler üzerinden geliştirmeye başladı. ABD, 3 Ocak’ta Pompeo ve 6 Ocak’ta Bolton’un “Kürtlerin katledilmesi önlenmeli” ve
“Kürtlerin korunması gerekiyor” gibi sözlerle Suriye’de Kürtleri katleden, yerinden yurdundan eden terör örgütlerini Kürtlerin koruyucusu gibi göstermeye çalışıyor. Oysa ki tarih boyunca Türkiye, terör örgütünün aksine bölgede Kürtlere yönelik bir saldırıda bulunmadığı gibi tam tersine onların hamiliğini üstlendi.
HEDEFİMİZ PYD/PKK VE DEAŞ'TIR
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü, Türkiye’nin amacının ulusal güvenliği tehdit eden örgütlerle mücadele olduğunu vurguladı.
Türkiye, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için son hazırlıklarını yaparken, dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Zirvede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler de ele alındı. ABD’nin Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, bu çerçevede Türkiye’nin, NATO’da müttefiki olan ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlattı.
FIRSAT VERMEMELİYİZ
Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası’nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değindi.
GÜVENLİ BÖLGE…
Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde, ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin Kürtler ile hiçbir sorunu olmadığının altını çizerek, Türkiye’nin amacının, ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurguladı. Görüşmede, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.Beyaz Saray’dan da görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “İki lider, Amerikan birlikleri geri çekilmeye başlarken Suriye’de iki ülke arasında devam eden iş birliği de dahil birçok ikili meseleyi ele aldı. Trump, Suriye’nin kuzeydoğusuna dair Türkiye’nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.” Açıklamanın sonunda ise ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’ın salı günü Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile bir araya gelerek Suriye’deki iş birliğini ele alacakları belirtildi.
ABD Başkanı’nın açıklaması hastalıklıdır
Twitter diplomasisi yürüten Trump’a tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş “Trump’ın açıklaması her bakımdan hastalıklı bir açıklamadır” dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Trump’ın küstah teddidini sert ifadelerle eleştirdi. Kurtulmuş, şunları vurguladı:
“ABD’nin ulusal çıkarları gereği askerlerini çekmekse bunun terör örgütüyle ne ilgisi var? ABD’nin orada bulunma nedeni DEAŞ’le mücadele değil mi ki, burada DEAŞ’le en çok mücadele eden Türkiye’dir. Orada da samimi değil bunlar. Gerçekten cehalet kokan ve pervasız bir kötülüktür. NATO çerçevesinde müttefikliği olan iki ülkedir. Sayın Trump bu açıklamasını umarım tashih eder. Türkiye’nin ulusal çıkarlarıyla, ABD’nin ulusal çıkarlarıyla örtüşmektedir. ABD’nin milli menfaatleri daha fazla parçalanmış Ortadoğu’dan yanadır. Trump’ın maksadını aşan açıklamalarından bunu gayet iyi anlıyoruz. Trump’ın açıklaması her bakımdan hastalıklı bir açıklamadır.
Altun: Türkiye Kürtlerin düşmanı değil hamisi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye ilişkin paylaşımına tepki gösterdi. Mesajında “Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye’deki uzantılarıyladır” değerlendirmesinde bulunan Altun; PYD ve YPG’nin bir terör örgütü olduğunu ve Türkiye’nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
KAYNAĞINDA KURUTULACAK
Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Haziran 2015 tarihli “Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” tweetini tekrar paylaşarak “Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için fark etmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye’de tam da bunu yapmaktadır” dedi.
Kalın: Kürtleri PKK ile eş tutmak ölümcül bir hata
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye paylaşımına ilişkin, “Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD’den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor” açıklamasında bulundu.
‘TERÖRİSTLER ORTAĞINIZ OLAMAZ’
Twitter hesabından Trump’ın tepki çeken paylaşımına yanıt veren Kalın “Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD’nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele diyor Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD’den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.
Çelik: Sözümüz böyledir kararımız kesindir
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik mesajını Twitter üzerinden paylaştı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Haziran 2015’te paylaştığı, “Bedeli ne olursa olsun, Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsade etmeyeceğiz” mesajını alıntıladı. Çelik mesajında “Bu konuda sözümüz ve kararımız böyledir ve kesindir” ifadelerini kullandı.
MSB Başkan Erdoğan’ın tweetiyle cevap verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde Twitter hesabındaki mesajında, “Tüm dünyaya sesleniyorum; Bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Erdoğan’ın yaklaşık 3,5 yıl önceki mesajını Twitter’da tekrar paylaşarak Trump’a cevap verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.