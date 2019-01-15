'ABD Kürtleri değil katilleri koruyor'

19 Aralık 2018’de aldığı ‘beklenmedik’ bir kararla Suriye’den Amerikan askerlerini çekeceğini ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, aradan geçen 26 günde birbiriyle çelişen açıklamalara imza attı. Son olarak Amerika’nın Suriye’den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump’tan tepki çeken bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump “DEAŞ’ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye’den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kürtler’e saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler’in de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz. Rusya, İran ve Suriye, ABD’nin doğal düşmanları DEAŞ’ı Suriye’de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

BASKIYA DAYANAMADI

Siyaset tarihinde eşine az rastlanır ‘geri vites’ örneği gösteren ABD; Afganistan, Pakistan ve Irak’tan askerlerini çekeceğini açıklamasına rağmen bu ülkeleri işgal etmeye devam ediyor. Son olarak Trump’ın işgal ettiği Suriye’den ani çekilme kararının ardından ABD’nin güvenlik ve dış politikasında etkili olan Kongre ve özellikle İsrail rahatsız oldu. Siyonist İsrail’in ‘derin’ lobileri Trump’ı bu kararından vazgeçirmek için harekete geçti. Trump, üzerindeki baskıyı absorbe etmek için “Artık Suriye’den çekiliyoruz ama hiçbir zaman çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim” açıklamasında bulundu. Geri çekilmeden ‘geri vitese’ evrilen süreç şöyle başladı:

HÜKÜMET KAPALI

Türkiye’ye yönelik dün attığı “Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz” tweet ile sözde tehdit eden Trump’ın Amerika’sında bütçenin geçmemesi nedeniyle, federal hükümet 23 gündür kapalı. Başkan Trump’ın Meksika sınırına yaptırmak istediği duvarın Demokratlar tarafından istenmemesi nedeniyle yeni bütçe, Senato’nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nden hâlâ geçmedi. Trump, son hamlesi ile hem Siyonist İsrail’in ‘derin’ lobilerine zeytin dalı uzattı hem de ‘Meksika çıkmazı’na giren federal hükümetin kapalı olması nedeniyle iç politikada dikkatleri başka yöne çekti.

PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİLER

İktidara geldiğinden beri uluslararası teamülleri hiçe sayan ve ‘sağlıklı olmayan’ saldırgan bir dış politika izleyen Trump, ABD’de de zora girdi. Geri çekilme konusunda kendi inisiyatifiyle karar alan Trump’ın bunu yönetim kademelerine danışmadığı ve bu kararın olgunlaştırılmadan alındığı iki istifayla ortaya çıktı. Trump, beklenmedik hamlesi İran’ın Suriye’de etkisi kırılmadan bu ülkeden çıkılmamasını savunan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başta olmak üzere yakın çalışma ekibi tarafından da olumlu karşılanmadı. Ardından Savunma Bakanı James Mattis ve ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Koordinatörü Brett McGurk görevlerinden istifa etti.

GRAHAM DUYURDU

23 Aralık 2018’de ABD Başkanı Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesi ‘geri vites’in ilk sinyalini vermişti. Trump’ın görüşmenin ardından attığı tweet ile “çekilmenin yavaş ve yüksek bir koordinasyon içinde gerçekleştirileceğine” vurgu yapmıştı. Bir gün sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton 24 Aralık’ta, kabine üyelerini ‘rahatlatan’ bir not göndererek özetle ‘Suriye politikamız değişmedi’ mesajı verdi. Akabinde altı gün sonra Trump’ın kuvvetli destekçisi Güney Carolina senatörü Lindsey Graham kendisiyle yaptığı görüşmenin ardından ‘Trump’tan öğrendiklerini’ 30 Aralık’ta tweet atarak duyurdu. Graham “Başkan, Suriye’den çekilmenin şu hususları güvence altına alarak gerçekleşmesini sağlayacaktır: Bir, DEAŞ kalıcı olarak ortadan kaldırılacaktır. İki, İran arka cepheyi doldurmayacaktır. Üç, Kürt müttefiklerimiz korunacaktır” tweetini ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo’nun 3 Ocak’ta sarf ettiği “Başkan, Türklerin Kürtleri katletmesini önlememizin önemini de vurguladı” şeklindeki demeci izledi.

AMERİKA FRENE BASTI

Siyonist İsrail ve lobisi tarafından kuşatılan Trump’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 6 Ocak Pazar günü İsrail’de yaptığı açıklamada “ABD askerleri, Suriye’nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek” diyerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs’teki görüşmesi öncesi buzları eritti. Bolton, bu sözleri Ankara ziyaretinden bir gün önce sarf etmiş olması Graham’ın tweet mesajında vurguladığı Trump’ın güvence verdiği üç noktayla da birebir örtüşmesi dikkat çekti. İran’ın bölgede nüfuz kazanmasını istemeyen Netanyahu’nun bu çerçevede ABD Kongresi’ndeki Yahudi lobisini devreye soktuğunu gösterdi. Son 26 günde yaşanan gelişmelere göre Amerikan sistemi frene basarak, Başkan Trump’ı kamuoyu karşısında zor duruma sokmayacak ölçüler içinde bir orta yol formülü arayışına girdiğini ve sıkıştığı iç ve dış politikada nefes alma manevrası olduğunu ortaya koydu.

Pompeo: Açıklamalarını kendisine sorun

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yönelik “Dünya genelinde bir çok yerde yaptırımlar uyguluyoruz. Sanırım, bu türden adımlardan bahsediyor ama yine de (Trump’ın) kendisine sormalısınız” ifadelerini kullandı.